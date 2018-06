Comitato Vivere il Centro Storico: ‘Perché questo cambio di rotta del Comune sui posti auto dei disabili?’

LUCCA – Come mai questo improvviso cambiamento di rotta da parte dell’amministrazione comunale riguardo ai posti macchina prima assegnati e poi tolti ai disabili? Ricordiamo che con un atto senza precedenti e senza senso alcuno, l’amministrazione comunale ha tolto lo stallo personalizzato riservato ai disabili che non erano muniti di patente di guida.

La cosa è parsa fin dall’inizio a dir poco ridicola perché lo stallo personalizzato veniva lasciato a chi aveva la patente, e quindi disponeva di un minimo di mobilità, mentre invece veniva tolto a chi era completamente paralizzato e quindi la patente non poteva avercela anche se ne aveva ancora più bisogno. A niente sono valsi i nostri colloqui con assessore e dirigente visto che il problema ci era stato sollevato da un membro della nostra associazione. La posizione dell’amministrazione è stata irremovibile e quindi l’unica soluzione è rimasta il ricorso alla Direzione Generale della Motorizzazione.

Ricorso che, dietro nostro interessamento, è stato presentato dall’’avvocato Marcello Viganò del foro di Firenze e che, visto la gravità della situazione, è verosimile ritenere sia stato subito preso in considerazione dal Ministero. Adesso le linee guida per il rilascio degli stalli personalizzati verranno modificate e sicuramente rese più logiche.

Non è una bella figura da parte dell’Amministrazione. Chi risarcirà il nostro associato del denaro che ha dovuto spendere e dei disagi subiti?

Se l’ amministrazione avesse a cuore l’ occupazione degli stalli disabili perché non attua appositi controlli per verificare che gli stalli disabili non vengano occupati da persone che camminano benissimo?

I permessi disabili dei residenti del Comune di Lucca sono oltre 3mila (il doppio di tutti gli stalli disponibili in centro) e molto spesso vediamo scendere dalle macchine persone che camminano senza indugi. Non sarebbe il caso di valutare con l’ apposita commissione se è tutto in regola? Questa è una situazione in cui i veri disabili sono svantaggiati a favore dei molti “non tanto invalidi”.

Comitato Vivere il Centro Storico