Comitato viabilità di Capannori: in piazza per il raddoppio ferroviario

CAPANNORI – La Regione Toscana ha deciso di non sottoporre alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di raddoppio della linea ferroviaria Pescia-Lucca.

Il decreto regionale però è molto corposo: si tratta di 50 pagine fitte fitte con oltre 130 prescrizioni per Ferrovie, ad indicare che gli effetti sull’ambiente ci sono eccome! Ma le soluzioni non sono ancora state

individuate.

I cittadini si troveranno a relazionarsi direttamente con RFI nell’affrontare le numerose problematiche legate alla realizzazione del raddoppio ferroviario, dei sottopassi e delle viabilità accessorie, senza la tutela della Regione,

L’intento di promuovere il trasporto su rotaia è nobile e ampiamente condiviso. E’ comprensibile anche la volontà di mandare avanti rapidamente il progetto, ma se le valutazioni non vengono effettuate preventivamente alla realizzazione delle opere, spesso progetti e cantieri si bloccano per problematiche impreviste e contenziosi che fanno lievitare enormemente i costi.

Non servono cattedrali nel deserto (vedi tronchetto ferroviario di Tassignano, costruito ed inutilizzato da anni)

Il Comitato per una Viabilità sostenibile e la Salvaguardia del Territorio di Capannori ha organizzato una manifestazione per la mattina di sabato 23 giugno 2018: ritrovo ore 10 alla stazione ferroviaria di Tassignano per recarsi poi in piazza Aldo Moro davanti agli uffici comunali a piedi o in bicicletta.

L’invito è esteso a tutti i cittadini, comitati e associazioni che hanno a cuore la Piana Lucchese.

Scopo della manifestazione è sensibilizzare RFI e Comune di Capannori sulle questioni irrisolte e sui temi che non sono nemmeno stati affrontati poiché le cartografie utilizzate nella progettazione preliminare sono obsolete, ad esempio: demolizioni totali e parziali degli edifici interferenti; stabilità strutturale e svalutazione degli edifici non interferenti; vivibilità degli edifici a ridosso della ferrovia, delle nuove viabilità e delle barriere acustiche; tombamento dei pozzi artesiani e inquinamento delle acque in zona non servita da acquedotto; avvisi di espropri; incremento dell’inquinamento atmosferico a causa del traffico indotto generato da una nuova superstrada camionabile; fragilità idraulica, consumo di suolo e perdita di servizi ecosistemici; cessazione di attività gravemente danneggiate -Azienda Agricola Lizzi Cinzia, Centro Ippico Samarcanda-; incremento dell’inquinamento acustico lungo la ferrovia e nelle zone di sovrapposizione raddoppio ferrovia e nuove viabilità; impatto ambientale e paesaggistico; ulteriore frammentazione delì territorio con la trasformazione delle frazioni di Pieve San Paolo, Santa Margherita, Tassignano e Carraia in zone di periferia e degrado.

Comitato per una Viabilità sostenibile e la Salvaguardia del Territorio di Capannori