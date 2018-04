“Come scrivere su internet”, un evento gratuito del Movimento 5 Stelle

LUCCA – Un appuntamento da segnare sulla vostra agenda, lunedì 9 aprile alle 21.00 convegno su “Come scrivere su Internet”.

Il contenuto testuale gioca un ruolo chiave nella comunicazione sul web.

Nella pagina web il testo deve veicolare in maniera efficace il messaggio, fornire informazioni utili all’utente e convincerlo del valore della proposta. Ma sul web, il testo deve esser ottimizzato anche per i motori di ricerca, Google in primis, in modo da migliorare il posizionamento.

I contenuti scritti per internet devono essere chiari, diretti, interessanti, persuasivi e comprensibili per una platea quanto più possibile ampia.

Una comunicazione efficace su internet ha acquisito sempre maggiore importanza tanto che sono nati vari professionisti specializzati, quali SEO (Search Engine Optimization) analist e web copywriter che lavorano assieme per creare testi per siti web d’impatto.

Scrivere per internet è un’arte complessa, occorre una conoscenza impeccabile della lingua, la conoscenza dei meccanismi su cui si basa la comunicazione digitale ed una buona dose di nozioni in ambito SEO.

In questo convegno, vogliamo analizzare a grandi linee i modi di una comunicazione efficace, fornendo spunti e consigli pratici per affinare la propria tecnica di scrittura su internet e utilizzare la piattaforma wordpress.

Lunedi 9 aprile alle 21.00 presso la sala del Dopolavoro Ferroviario, Viale Camillo Benso Cavour, 123, Lucca (LU) · il M5S di Lucca organizza quest’evento gratuito aperto a tutti i cittadini.

M5S Lucca