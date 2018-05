Come sarà la Manifattura? Domenica se ne parla a Palazzo Ducale con Lucca Creative Hub

LUCCA – Disegni, prototipi, idee progettuali per un luogo storico della città, l’ex Manifattura Tabacchi. Questo e molto altro sarà al centro dell’incontro pubblico domenica 27 maggio dalle 16.00 alle 19.00, organizzato nella Sala Tobino di Palazzo Ducale da Lucca Creative Hub che, dopo una lunga serie di approfondimenti, interviste e analisi di varie ipotesi, è pronto a presentare alla città il materiale prodotto fin qui. Sarà questa l’occasione per confrontarsi con i cittadini e spiegare nel dettaglio i progetti di rigenerazione dell’ex Manifattura per quegli spazi che dovranno accogliere proprio il Lucca Creative Hub per tre anni.

All’incontro sarà possibile vedere dal vivo i prototipi realizzati dal gruppo co-design, composto da giovani designer e architetti, che evidenziano alcune proposte architettoniche nate dai desideri e dalle richieste di tutti coloro che hanno voluto dare il proprio contributo per un’idea di questi spazi per il futuro.

L’incontro a Palazzo Ducale segue quello del 20 gennaio scorso al Real Collegio durante il quale era emersa un’idea d Manifattura accessibile, fruibile, aperta a tutti e, soprattutto, dotata di attrezzature in grado di abilitare l’accesso a servizi culturali. La giornata aveva visto all’opera oltre 150 partecipanti impegnati in una serie di tavoli, ognuno dedicato ad un aspetto particolare. Da un intenso scambio di idee e opinioni è risultato che la Manifattura potrebbe essere un luogo capace di creare integrazioni e confronti intergenerazionali, in grado di agevolare anche le fasce più deboli della popolazione. Uno spazio che diventi anche centro della comunicazione – come luogo capace di essere cassa di risonanza di ciò che Lucca offre – , un luogo di co-produzione culturale e di condivisione. Il lavoro è in itinere e ancora proseguirà con il contributo di tutti coloro che vorranno prenderne parte.