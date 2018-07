Come e cosa mangiare per restare in salute: incontro con Fabrizio Diolaiuti

MARINA DI PIETRASANTA – Come e cosa mangiare per restare in salute. Di questo si parlerà nell’incontro in programma martedì 31 luglio al Caffè della Versiliana per la rubrica “Salubre”condotta da Fabrizio Diolaiuti (inizio ore 18.15 – ingresso libero), per il coordinamento e la direzione artistica di Massimiliano Simoni.

“Nel corso della nostra vita mangiamo montagne di pane e pasta, lunghi convogli di treni pieni di carne, mangiamo navi di frutta e verdura, container di dolci. E poi beviamo intere cantine di vino, birra, aperitivi, bibite gassate… insomma tutto questo cibo che ingeriamo può farci bene o male. La salute può essere distrutta o rafforzata dal cibo. Durante l’incontro – spiega Diolaiuti – cercheremo di capire come e cosa mangiare per restare in salute.” Al Caffè della Versiliana ne parleranno Lucia e Marcello Coronini Autori del libro “La Cucina del Senza. Mangiare con gusto e vivere cento anni” (Feltrinelli-Gribaudo). Il concetto è semplice: qualità uguale gusto uguale piacere uguale salute. E parlando di qualità due grandi esempi di prodotti: il farro della Garfagnana, una storia incredibile di cui parleranno Stefano Benedettelli, professore Dipartimento Scienze Agroalimentari UniFi e Lorenzo Satti, presidente consorzio produttori di farro IGP della Garfagnana. La seconda eccellenza presente sul palco della Versiliana è una grande scommessa, si tratta del primo spumante metodo classico prodotto dalle colline lucchesi dall’Azienda agricola “La Badiola”. Sarà Romina Mariotti a descrivere la nascita delle bollicine made in Lucca. E poi arriverà una sorta di rivoluzione. Basta col ragionare per calorie, il professore Pier Luigi Rossi Docente scienza alimentazione UniSi e UniBo, metterà al bando le calorie per far posto alla dieta molecolare di cui è l’ideatore. E per concludere salirà sul palco Simone Andreano del ristorante Il Posto di Pietrasanta per presentare il piatto Salubre