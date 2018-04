Coluccini sulle zanzare a Massarosa: non un semplice fastidio

MASSAROSA – <<L’invasione delle zanzare è in corso anche in tutto il Comune di Massarosa, in alcune zone costringono quasi a rimanere segregati in casa. Il fenomeno è più intenso del solito e appare più preoccupante con ulteriori nuovi tipi apparsi.

Guai a sottovalutare il problema o a derubricarlo come semplice fastidio. Occorre che l’amministrazione Comunale prenda misure immediate adeguate per fronteggiare il problema in prima persona almeno con azioni di disinfestazione come usava una volta e inoltre supporti e coinvolga i cittadini sulle corrette azioni di prevenzione>>.

Alberto Coluccini

Consigliere Comunale