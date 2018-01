Coluccini: ‘Ennesimo fiasco della giunta di Massarosa’

MASSAROSA – Il Pd che mi risponde sistematicamente al “posto vacante” dell’Assessore competente con la pretesa di dare lezioncine di urbanistica faceva bene a darle al suo Assessore Damasco Rosi anziché a me.

Al netto delle denigrazioni solo personali gratuite e fantasiose ricevute, come loro abitudine, la tesi del Pd che per provocare effetti una nuova, si fa per dire, Variante al Regolamento Urbanistico attesa comunque da troppi anni, abbia bisogno di tempo, anziché dare un impulso immediato, come di solito invece accade se ben fatta, può essere anche se strana rispettabile. Il grave è che sono stati loro a mettere nel Bilancio Previsionale 2017 e votarselo 1.250.000 euro, non io e “prevedendo” che avrebbe portato un impulso immediato sugli oneri di urbanizzazione, che in realtà c’è stato, ma nel verso opposto, ovvero all’indietro, facendo crollare i già esigui oneri incassati da poco più di 780.000 del 2016 a meno di 680.000 euro nel 2017 ed anzi fui io in Consiglio a metterli in guardia della modestia e inadeguatezza delle modifiche al Regolamento Urbanistico.

Ma il vero problema per i cittadini di Massarosa in concreto è che l’ennesimo “fiasco” di questa giunta di centrosinistra con minori oneri incassati vuole dire meno manutenzione poiché è tramite queste entrate destinate a spesa corrente, anzicé investimento come sarebbe corretto, che prevedevano di fare varie manutenzioni e basta guardare in che condizioni è il Comune costretto a chiudere addirittura delle vie anziché tappare le buche delle strade per capire chi dice la verità, inoltre vuol dire anche ulteriori buchi di Bilancio che graveranno sulle tasche dei cittadini in futuro, unica vera specialità del centrosinistra massarosese.

Alberto Coluccini

consigliere comunale