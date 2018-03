Coluccini: ‘Domani in consiglio a Massarosa la proposta sul controllo di vicinato’

MASSAROSA – Va in Consiglio Comunale mercoledì 21 marzo 2018 alle 21,00 la proposta di Delibera per l’introduzione del “controllo del vicinato” a Massarosa sul modello adottato per primo in Toscana dal Comune di Montecarlo e presentata dal Consigliere Alberto Coluccini.

“Premesso che i cittadini di Massarosa hanno diritto a maggiori forze dell’ordine presenti o comunque operanti sul territorio e la videosorveglianza va incrementata, nell’immediato vanno sviluppate e razionalizzate le possibilità reali e sfruttati al meglio gli occhi e le conoscenze dei cittadini

L’allarme ed esasperazione per i furti in tutto il Comune di Massarosa, di questi ultimi tempi ha creato l’attivarsi spontaneo dei cittadini in varie forme, gruppi di segnalazione tramite WhatsApp, passeggiate di gruppo ed altro, tutte nella massima correttezza e nell’intento di collaborare con l’amministrazione comunale e forze dell’ordine preposte.

Questo ha provocato anche un forte incremento delle segnalazioni alle forze dell’ordine, molte duplicate o mancanti di informazioni essenziali, quindi quello che l’amministrazione comunale può fare in tempi rapidi è organizzare meglio e coordinare queste forme di impegno spontaneo cercando di promuovere la massima razionalità possibile e le forme più giuste di collaborazione.

Pertanto ho presentato una mozione consiliare per l’adozione del progetto del “controllo di vicinato” al fine di accrescere le condizioni di sicurezza nel territorio comunale e ottimizzare la collaborazione tra forze di polizia e cittadini, incrementando tra loro anche il senso di comunità e promovendo piccole azioni concrete e corrette di aiuto reciproco tra cittadini.

In questo periodo i cittadini possono essere se ben informati e coordinati il miglior occhio delle forze dell’ordine ma per fare ciò necessità un minimo di coordinamento e consapevolezza anche per evitare il duplicarsi di segnalazioni o falsi allarmi o rischi inutili, pertanto ho ritenuto opportuno proporre di sfruttare le numerose esperienze positive dell’Associazione Controllo del Vicinato, che non comporta alcun costo, e dove ad esempio nel comune di Montecarlo in Provincia di Lucca ha portato più che apprezzabili risultati, tenendo un albo e il coordinamento con questi gruppi e servendosi dell’associazione nell’informazione ai cittadini e stilando un vademecum con consigli pratici ed insegnando fare segnalazioni “di qualità” alle forze dell’ordine, insomma molte piccole cose e comportamenti pratici ma efficaci perché fatte bene grazie alla consapevolezza e condivisione corretta delle informazioni.”



Alberto Coluccini

consigliere comunale