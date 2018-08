Colpo grosso per il Ghiviborgo: arrivano in biancorosso Nicola Ghini e Federico Sottoriva

BORGO A MOZZANO – Si direbbe visto e preso. Domenica è entrato nel secondo tempo 25 minuti di furore un mediano di altri tempi tutto cuore e polmoni.

Avanti e indietro per tutto il campo a rincorre e costruire come se avesse un motorino al posto delle gambe. E’il Ghiviborgo non ci ha pensato un minuto: subito contrattualizato.

Da lunedì fatica sotto gli occhi attenti della volpe del deserto: Guido Pagliauca.

Una gran colpo della coppia Pacitto/Maracci che davvero anno scovato un giovane di talento con grande futuro che tutti gli sportivi della valle potranno ammirare.

Direttori sportivi che hanno dimostrando non solo competenza ma anche fiuto da veri talescout di giovani portando al ghiviborgo e non è facile in una giovane compagine calcistica che si deve ancora affermare nel movimento sportivo nazionale. Nicola Ghini proviene dal Fc Bologna con già due presenze in serie A.

Finalmente si è aggregato alla rosa in ritiro a Bagni di Lucca il portiere che da tempo la coppia Pacitto-Maracci seguivano: Federico Sottoriva,

proveniente dalla Virtus Francavilla, Serie C girone C.

Alla corte di Pagliuca arriva un romano de Roma. Cresciuto nelle giovanili della città, giovane emergente con un gran fisico altezza oltre un metro e 90 di cui nell’ambiente se ne parla un gran bene. Con questo inserimento il Ghiviborgo sfoltisce la rosa dei portieri permettendo al mitico Leon Diego di andare a giocare a Castelnuovo. «All’intelligente e simpatico Diego auguriamo un grande futuro è un ritorno», dicono dalla squadra.