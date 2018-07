Colpo grosso del Centro Mini Basket, ingaggiato Andrea Zita, il nuovo regista per la Geonova

LUCCA – Ruolo Play, Classe 91, un metro e ottantacinque, in forza lo scorso anno e gli anni precedenti, alla Etrusca basket San Miniato in serie B.

I suoi numeri ci dicono che sempre stato inserito nel quintetto base, 5,9 i punti di media, con un personale di 15 in partita, ma di lui non sono determinanti le statistiche sui punti fatti, più interessante è leggere quel dato che indica una sua presenza in campo decisamente buona, con una media superiore ai 30’ minuti a partita. A dimostrazione che a smistare palle, a organizzare il gioco deve essere bravo.

Lui risponde al nome di Andrea Zita, gli ultimi quattro anni li ha passati nella società San Miniatese, crescendo molto, sia tecnicamente che caratterialmente, riuscendo a guidare la propria squadra con grande autorità.

Per Zita passare dall’Etrusca Basket al Cmb è un po’ come passare da casa propria in città a quella al mare, al Cmb si respira un po’ l’aria di famiglia, ritroverà infatti compagni e amici con cui ha trascorso spezzoni della sua carriere cestitica, per cui il feeling un campo e nello spogliatoio, è quasi assicurato, conosce infatti da tempo sia l’ultimo acquisto Pagni che Romano.

“Sono davvero contento di essere stato cercato, la società è importante e soprattutto ambiziosa, sono contento anche di ritrovare ragazzi che conosco da tanto, Piazza mi aveva cercato già al tempo in cui allenava ad Altopascio e con oggi in pratica si chiude il cerchio, in settimana sarò a Lucca per le visite mediche di rito, poi non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, per il prossimo anno vorrei dare senz’altro il massimo, insieme ai miei compagni per ottenere il migliore risultato, certo le partite vanno sempre giocate e quet’anno non mancano le favorite alla vittoria, di sicuro ci saranno il Castelfiorentino e la Pielle, squadre che si stanno rinforzando parecchio, ma anche il Cmb è attrezzato bene, qualche soddisfazione ce le toglieremo di sicuro, insomma ci saremo anche noi”