Collezionando: una manifestazione in costante crescita che mette a segno un altro grande successo

LUCCA – L’appuntamento che celebra il fumetto e tutti i suoi mondi e la passione per il collezionismo, firmato Lucca Crea srl (la società che organizza Lucca Comics & Games e che gestisce il Polo Fiere) insieme ad Anafi (Associazione Nazionale Amici del Fumetto e dell’Illustrazione), in collaborazione con il Comune di Lucca e con il patrocinio del Ministero MIUR, ha chiuso al Polo Fiere di Lucca dopo due giorni di eventi e appuntamenti registrando l’apprezzamento del pubblico con 3700 presenze, e la soddisfazione di organizzatori e operatori.

«Collezionando ha raccolto complimenti da parte di tutti – dice Francesco Caredio, presidente di Lucca Crea Srl – sia degli espositori sia del pubblico. Il gran numero di famiglie presenti ci dà una soddisfazione ulteriore: aver offerto ai visitatori un luogo interessante e tranquillo in cui passare il fine settimana con figli e nipoti. Ma il nostro sguardo è già rivolto al Vegan Fest, anteprima assoluta a livello toscano, che si terrà al Polo Fiere di Lucca fra meno di un mese, il 14 e 15 aprile».

A Lucca restano in eredità altri due calchi delle mani di grandi maestri: a Collezionando, infatti, sono state preso le impronte dell’ospite d’onore Francesco Tullio Altan, padre della Pimpa, e di Carlo Chendi, autore Disney: entrambe andranno ad arricchire la “Walk of Fame” che Lucca Comics & Games sta realizzando.

«Se la partecipazione dei collezionisti e appassionati di fumetto è stata una conferma – aggiunge Paolo Gallinari, presidente ANAFI – questa edizione di Collezionando ha centrato la partecipazione dei nuclei familiari e del territorio, obiettivo fortemente voluto a cui si aggiungono i tantissimi giovani e giovanissimi che hanno animato la manifestazione e che rappresentano i collezionisti di domani».

Oltre 350 i piccoli ospiti che hanno preso parte ai laboratori, animati da Artebambini, Nati per Leggere, Bonelli Kids e dall’Orange Team LUG. Oltre 40 le sessioni di autografi per i 56 artisti che si sono alternati al Polo Fiere e una ventina gli incontri ampiamente partecipati, così come le 6 mostre che hanno riscosso particolare ammirazione. Per dare il via alle celebrazioni dei 20 anni dell’Area Performance di Lucca Comics & Games, nel quale gli artisti ospiti della manifestazione creano opere d’arte che vengono poi messi all’asta, sono stati “battuti” 4 pezzi originali che hanno raccolto 600 euro, anticipo dell’asta online che si terrà dal 4 al 10 maggio su Catawiki.

I premi Collezionando 2018 sono andati a Tunué (casa editrice dell’anno), Stefano Bartolomei (miglior espositore), Alberto Becattini (mestieri del fumetto), mentre il premio speciale per la passione per il fumetto è andato a Enrico Valcamonica per il Tex Willer Public Group, la pagina Facebook dedicata al eroe Bonelli di cui quest’anno si celebrano i 70 anni.