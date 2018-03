‘Collezionando’ cresce e diventa ‘grande’ ampliando l’offerta per i bambini

LUCCA – Torna ‘Collezionando’ al Polo Fiere il 24 e 25 marzo. Un appuntamento più ‘slow’ rispetto a Lucca Comics & Games che mette a confronto i collezionisti e gli appassionati del mondo dei fumetti. E cresce, cresce ancora questa manifestazione primaverile, che, come dice il vicesindaco Giovanni Lemucchi «Va a creare un appuntamento di forte richiamo in quella che viene normalmente chiamata ‘bassa stagione’ e che, oggettivamente, è un momento non proprio pieno di eventi».

Cresce perché porta un forte programma culturale, fatto di mostre, di ospiti, di incontri e di molte occasioni di confronto con gli autori. Cresce perché si apre a nuovi mondi come quello delle figurine 3D. Cresce perché ancor più che nel passato si apre alle famiglie, creando spazi per i più piccoli che potranno usufruire di numerosi laboratori pensati ad hoc per loro.

Intanto saranno 56 gli ospiti di questa edizione, ma la grande novità sarà la presenza di una Artist Alley, dove incontrare di persona gli autori e acquistare il disegno desiderato o commissionato.

Ospite d’onore sarà Francesco Tullio Altan, protagonista assoluto della storia della satira e del fumetto. Durante la manifestazione ad Altan sarà preso il calco delle mani, che andrà ad arricchire la Walk of Fame di Lucca. Il “papà” della Pimpa disegnerà e colorerà insieme con i bambini (sabato 24 marzo dalle 16,30 alle 18). In totale gli ospiti presenti in fiera saranno più di 50 fra i quali si contano artisti del calibro di Enzo Facciolo (Diablolik Calimenro, etc..) Giancarlo Berardi (creatore di Julia), Paolo Mottura e Carlo Chendi (fra gli autori Disney più noti), Paolo Cossi, Alfredo Castelli (Martin Mystère, Zagor) e Lucio Filippucci (Martin Mystère e Tex), solo per citarne alcuni.

Dicevamo che è una manifestazione che cresce e lo fa anche attravero l’allestimento di alcune mostre. Protagonista un grande evento dedicato alle figurine, che oltre a contare su di una specifica sezione di espositori, vede la mostra I Mondiali di calcio in figurine, dal 1966 ai giorni nostri, a cura di Gianni Bellini, il maggior collezionista al mondo di figurine di calciatori.

Julia, 20 anni di intrighi celebra invece il ventennale di una delle serie bonelliane più note e amate, ad opera di Giancarlo Berardi (presente alla mostra come anche il primo copertinista della serie, Marco Soldi). La mostra dedicata alla giovane criminologa, comprende l’esposizione di alcuni degli albi più importanti (i numeri 1, 100, 200 con variant di Giardino, quelli con Myrna co-protagonista, le copie di edizioni straniere…), alcuni esempi di sviluppo delle copertine (dalle matite all’originale colorato fino all’albo pubblicato), manifesti, cartoline, litografie e brochure da varie manifestazioni, e naturalmente i disegni originali di schizzi, prove d’autore e copertine finali.

Un originale omaggio alla figura di Tex, vero gigante del fumetto italiano che festeggia 70 anni e sarà celebrato a Lucca con una maxi installazione.

E ancora, 3D celebrano il loro arrivo con una piccola esposizione che lega in un percorso il Soldatino di Carta, presentato proprio sulle pagine del Corriere dei Piccoli alle moderne e perfette miniature per il wargame storico.

A tutto questo si aggiunge l’offerta espositiva degli stand: a quello dell’Associazione 9 Arte, una mostra dedicata a Paolo Mottura, con dipinti originali delle riletture in chiave disney di alcuni grandi film (come per esempio Pulp Fiction, King Kong…). L’artista sarà presente per fimare i disegni. Mentre allo stand di Allagalla sarà allestita una esposizione degli originali delle copertine di “Larry Yuma”. E infine ci sarà uno spazio, a cura dell’Editore Little Nemo, sarà dedicato al “grading” ovvero alla valutazione dei fumetti, con un’esposizione che permette di avvicinarsi ai concetti di valore e collezione esponendo I 100 rarissimi del fumetto Italiano.

Non mancano nemmeno gli incontri con gli autori, le tavole rotonde e i momenti di confronto. Ci sarà l’appunamento dedicato alla “Critica del fumetto, dalle fanzine al web”, con tanti esperti allo stesso tavolo: Luca Raffaelli, Luca Boschi, Gianni Bono, Loris Cantarelli, Alessandro Bottero, o come quelli dedicati al fantastico con la tavola rotonda “Viral Lovecraft” e la presentazione del libro “Frankenstein il mito, dalla scienza all’immaginario” (domenica 25), presenti gli autori Pier Luigi Gaspa e Marco Ciardi.

L’evento, quest’anno è particolarmente dedicato alle famiglie, che insieme possono venire al Polo fiere per condividere, sviluppare e approfondire i propri interessi e le proprie passioni, come dimostra il biglietto di ingresso a prezzo popolare (6 euro intero e ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni) e l’importante novità di tanti laboratori per bambini, con Artebambini e di Nati per Leggere. L’Orange Team LUG, uno dei più importanti Lego User Group d’Italia, proporrà ogni giorno un laboratorio didattico e gestirà uno spazio libero continuo, per piccoli e grandi appassionati dei celebri mattoncini. Sempre a dispozione “due cascate” di mattoncini con cui poter giocare liberamente.

E per chi vuole addentrarsi nel mondo del fumetto, suggeriamo i lworkshop gratuito tenuto da Cronaca di Topolinia (sabato e domenica, ore 9-11, aperto agli alunni delle scuole di Lucca e a tutti i giovani), oltre a una visita allo stand della Lucca Manga School per chi vuole accostarsi al fumetto giapponese.

In questa edizione sono stati attivati oltre 20 laboratori con le scuole del territorio, che vedranno la conclusione delle attività sulla lettura dei fumetti, proprio a Collezionando.

Infine sabato 24 marzo si terrà un corso di 8 ore “Arte in gioco” valido per l’aggiornamento di insegnanti, bibliotecari, librai, riconosciuto dal MIUR, tenuto da Irene Ferrarese e Fuad Aziz, per il quale è possibile utilizzare la “carta del docente”. Per informazioni email: formazione@nullartebambini.it

Infine le buone notizie: da Lucca si potrà andare al Polo Fiere grazie alla navetta gratuita che partirà da Porta San Pietro e dalla Stazione, così come gratuito sarà anche il parcheggio del Polo Fiere. Non solo, gli organizzatori hanno deciso di lasciare invariato il biglietto di ingresso che resta a 6 euro, mentre i bambini fino ai 12 anni entrano gratis.