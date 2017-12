‘Coco’ è l’ultimo film della programmazione natalizia di Camaiore

CAMAIORE – E’ il film d’animazione COCO, ultimo capolavoro annunciato della Disney-Pixar, a concludere la programmazione natalizia del Cinema Borsalino di Camaiore che per Sabato 30 Dicembre ha in serbo una vera e propria festa a tema: dal Dia de los muertos che viene celebrato nella storia del dodicenne messicano Miguel e della sua buffa famiglia, capitanata dalla bisnonna Coco, Camaiore si appresta ad ospitare un gruppo di baby mariachi e un trampoliere messicano per animare l’atmosfera.

Anche in questa occasione il Cinema di Camaiore invita i suoi piccoli spettatori e le loro famiglie a mascherarsi come i personaggi del film che ha, come tema principale, proprio la famiglia e la memoria: a tutti coloro che si vestiranno da Dia de los muertos (scheletri, fiori e colori) e con i colori e gli accessori tipici messicani il Cinema offre l’ingresso a prezzo ridotto.

Le proiezioni saranno alle 16:00 e alle 18:30.