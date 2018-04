Coach Piazza insegna il suo basket all’Under 16 del Bf Porcari

PORCARI – Due ore di lezione per spiegare i principi del suo basket alle ragazze dell’Under 16 del Bf Porcari. E’ stato davvero uno stage interessante quello tenuto da Giuseppe Piazza, coach del Cmb Lucca e della Nazionale femminile Under 17, al Palasuore.

Prima un breve incontro con gli allenatori del club gialloblu, poi due ore di lavoro sul campo, con una lezione incentrata sui concetti dell’attenzione, dell’intensità, della necessità di parlarsi di continuo. Aspetti – ha sottolineato Piazza – che sono i più difficili da allenare, anche con le giocatrici di serie A1, come quelle del Basket Le Mura Lucca, dove per cinque anni il tecnico lucchese ha ricoperto il ruolo di assistente al fianco di Mirco Diamanti.

Piazza ha insistito molto sulla necessità di capire, di leggere il gioco, di sapere cosa fare in ogni momento della gara, di stare attenti sempre. Mentre nella seconda parte della lezione si è soffermato sull’importanza dell’uso del corpo, spiegando alle ragazze le posizioni da assumere e i movimenti da fare, sia in attacco che in difesa.

Uno stage particolarmente apprezzato dagli allenatori del Bf Porcari, con Francesca Salvioni, coach dell’Under 16 (oltre che dell’Under 14 Silver) e Simone Taddei, coach dell’Under 14 Gold, che in pratica hanno fatto da assistenti sul campo a Piazza. A cui oltre al ringraziamento da parte della società, va un grande in bocca al lupo per il finale di stagione alla guida del Cmb Lucca e per l’avventura che lo attende a luglio, quando con la Nazionale femminile Under 17 parteciperà ai mondiali in Bielorussia.