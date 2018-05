Cna organizza un corso per frigorista

LUCCA – Cna Lucca è impegnata per il rispetto della normativa Fgas, in base alla quale gli addetti alla installazione e manutenzione sugli impianti che contengono gas serra devono essere regolarmente certificati, e per la tutela delle imprese che, per attenersi alla normativa, hanno investito tempo e denaro.

La Cna di Lucca ha organizzato un secondo corso di formazione che permette di ottenere la certificazione richiesta dalla legge. Le iscrizioni sono in scadenza, visto che il corso e l’esame si tengono alla Cna di Lucca il 6 e 7 giugno dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a Domini Debora (tel.05834301115, e-mail: domini@nullcnalucca.it).