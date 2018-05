Cna organizza a Viareggio un corso sulle nuove normative della privacy

LUCCA – Il regolamento europeo che ridefinisce le regole legate al trattamento dati entrerà in vigore il 25 maggio prossimo e sarà direttamente applicato anche in Italia.

Le regole generali riguardano tutti i titolari di impresa che dovranno prima effettuare un’analisi precisa e mirata di dati generati e trattati e poi adottare le misure più efficaci e specifiche per la loro gestione e tutela. Non saranno più consentiti interventi generici o casuali.

La Cna ha deciso di organizzare un seminario specifico per spiegare come gestire il nuovo regolamento per GIOVEDI 10 MAGGIO 2018 dalle ore 17.30 alle ore 20 nella propria sede di Viareggio (Largo Risorgimento, 9).