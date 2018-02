Cna: martedì incontro sulle opportunità del credito

VIAREGGIO – Le opportunità di credito alle imprese sono importantissime per le attività quotidiani delle Pmi.

Per questo motivo la Cna organizza un incontro sulle opportunità presenti in questo momento per martedi 27 febbraio alle 18.30 nella sede di Viareggio, in Largo Risorgimento, 9.

Fra i vari bandi aperti di cui gli esperti Cna informeranno gli artigiani e le imprese ci sono: la proroga per l’iperammortamento, la nuova Sabatini, il bando Isi dell’Inail, il bonus ricerca e sviluppo, il finanziamento per la registrazione dei marchi, il credito di imposta per la pubblicità, il bonus formazione e le agevolazioni per la creazione di impresa.