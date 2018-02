Cna Fita contro la concorrenza sleale nell’autotrasporto

LUCCA – Il Governo, la politica blocchino il tentativo di apertura indiscriminata dei vettori esteri nel territorio nazionale che praticano forme di concorrenza sleale nei confronti degli autotrasportatori italiani.

I dati allarmanti forniti da Cna Fita parlano chiaro: negli ultimi anni l’autotrasporto Italiano ha perso

importanti quote di mercato per colpa di una concorrenza con la quale è impensabile poter competere.

A farne le spese sono state soprattutto le piccole e medie imprese artigiane dell’autotrasporto che dal 2008 sono diminuite di 25.587 unità (fonte movimprese – elaborazione dati Cna Fita)

«Le imprese di autotrasporto italiane che fino al 2008 avevano un ruolo in Europa – dice Giuseppe Cinquini, presidente della Fita Cna di Lucca – in quasi dieci anni hanno visto perdere competitività e capacità di aggredire il mercato del trasporto internazionale, assistendo anno dopo anno ad una vera e propria invasione di operatori che stanno occupando importanti spazi nel mercato nazionale attraverso forme di cabotaggio non sempre regolare e spesso effettuato dalle cosiddette imprese “estero vestite”, imprese italiane che hanno de-localizzato la propria attività nei nuovi paesi dell’est emergenti».



In questi giorni, a Bruxelles, con il dibattito sulle norme contenute nel pacchetto mobilità, si stanno

determinando le sorti ed il futuro delle imprese di autotrasporto: per la sopravvivenza delle imprese di un comparto strategico come quello del trasporto e della logistica, per la Cna Fita è necessario che si adottino urgentemente misure in grado di arginare fenomeni distorsivi della concorrenza.