Cna: al via il corso per frigoristi

LUCCA – Cna Lucca è impegnata per il rispetto della normativa Fgas, in base alla quale gli addetti alla installazione e manutenzione sugli impianti che contengono gas serra devono essere regolarmente certificati, e per la tutela delle imprese che, per attenersi alla normativa, hanno investito tempo e denaro.

Da qualche anno, infatti, i fabbricanti e gli operatori che eseguono attività di installazione e manutenzione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che utilizzano gas fluorurati, sono obbligati ad avere il patentino del frigorista.

Una documentazione che attesta la formazione necessaria per potersi poi iscrivere al registro Fgas.

La Cna di Lucca ha organizzato un nuovo corso di formazione che permette di ottenere la certificazione richiesta dalla legge. Le iscrizioni sono in scadenza, visto che il corso e l’esame si tengono alla Cna di Lucca il 9 e 10 aprile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi a Domini Debora (tel.05834301115, e-mail: domini@nullcnalucca.it).