Cluster: la Stagione Primaverile chiude con i concerti del Liceo Musicale e della Scuola Jam

LUCCA – La stagione di primavera organizzata dalla associazione di musica contemporanea Cluster volge al termine presentando nel prossimo weekend gli ultimi due appuntamenti con altrettante scuole musicali della città: Liceo Musicale e Scuola Jam. Sabato 26 alle ore 17 si presenterà nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, che sponsorizza tutta l’attività della cluster, il Liceo musicale “A. Passaglia” che proporrà due ensemble di fiati . Il primo ad esibirsi sarà quello di flauti preparato, all’interno della scuola , da Lorenzo Del Grande. Sul palco saliranno Ilaria Panerai, Federico Lenzi, Swami Cascione, Emma Genovali, Fiammetta Giuliani, Lorenzo Tessandori, Jonah Terzaroli oltre al clarinettista Gabriel Bechini . L’ensemble si esibirà in brani di J.B. de Boismortier, R. Hinchliffe, D. Ellington. Dopo i flauti sarà la volta dell’ensemble di clarinetti preparato da Fabrizio Desideri, formato da Cecilia Bianchi, Giacomo Celli, Emma Dal Falco, Maria Letizia Salerno Ballotta. In programma una serie di brani seguendo un percorso storico che parte da Mozart fino ad arrivare al jazz e a famose colonne sonore. Come brano finale, una composizione originale di F. Desideri intitolata “Doce dor”.

L’ensemble di flauti del Liceo fa parte del progetto “Collettivo i Flauti di Lucca”, un ensemble formato da studenti del Liceo Musicale “A. Passaglia” e dell’Istituto Comprensivo 2, in un ottica di curriculum verticale tra scuole di diverso grado per creare continuità didattica. I docenti impegnati in questo progetto sono i flautisti Lorenzo Del Grande e Antonio Barsanti.

Il quartetto di clarinetti è atipico, in quanto privo di clarinetto basso. Per questo motivo il repertorio è di difficile reperibilità e di conseguenza molti brani sono stati appositamente arrangiati dall’insegnante. Ingresso gratuito.