Cluster: concerto di LabMusCont di La Spezia all’Oratorio San Giuseppe

LUCCA – Sabato 28 , alle ore 17, si terrà nell’Oratorio di S. Giuseppe (Museo del Duomo) un particolare evento musicale, organizzato dalla Cluster, con la partecipazione dell’ensemble LabMusCont del Conservatorio “Puccini “ di La Spezia, composto da Riccardo Lippi, Laura Basteri(flauti), Carlo Benvenuti, Francesco Genovesi(violoncelli), Matteo Bogazzi, Nicola Sciarpa(pianoforte). Nel nutrito programma dedicato alla musica contemporanea spicca il famoso Vox balaenae di George Crumb per flauto amplificato, violoncello amplificato e pianoforte amplificato ispirato al canto della balena Humpback, che il compositore americano ha sentito in una registrazione nel 1969. Tuttavia Crumb ha scelto di non trascrivere letteralmente i richiami della balena, preferendo invece utilizzare gli strumenti per suggerire il suono e la sensazione del canto, indicando diversi accorgimenti per gli esecutori. Ognuno dovrà indossare una maschera nera durante l’esecuzione. Le maschere, sfuggendo un senso di proiezione umana, simbolizzeranno le potenti forze impersonali della natura (la natura disumanizzata). Il programma del pomeriggio musicale sarà completato da brani di Marco Simoni, Stefano Teani (soci Cluster), Matteo Bogazzi e Andrea Nicoli.