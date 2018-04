Cinema d’Arte Sky arriva a Lucca con una due giorni dedicati all’arte

LUCCA – Una rassegna straordinaria in cui l’arte e il cinema diventano insieme protagonisti. Dal 19 al 22 aprile le produzioni del Cinema d’Arte Sky, per quattro giorni ‘sbarcano’ a Lucca con uno straordinario ed esclusivo ciclo di proiezioni all’auditorium San Micheletto e nella chiesa di San Franceschetto, grazie alla collaborazione tra Sky e la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

La rassegna è stata presentata questa mattina nell’auditorium Cappella Guinigi, alla presenza del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, e del Direttore Artistico Cinema d’Arte Sky, Cosetta Lagani.

Le ricchezze del nostro patrimonio artistico, i capolavori che hanno reso l’Italia celebre nel mondo, le personalità che con loro lavoro hanno definito in maniera eterna le caratteristiche del tanto celebrato “genio italiano” portate per la prima volta da protagoniste assolute sul grande schermo in tutto il mondo e raccontate in modo autorevole, emozionale ed innovativo, grazie anche all’apporto delle tecnologie cinematografiche di ultima generazione applicate per la prima volta al racconto dell’arte.

<<Quella di Sky Arte è prima di tutto un’attività di divulgazione culturale e non solo di business – ha dichiarato il presidente Bertocchini -. E’ significativo che questa iniziativa si presenti ad appena una settimana da un evento importante come Lucca Film Festival ed Europa Cinema, frutto di crescita ed esperienze formative di persone del territorio; una manifestazione nata e cresciuta qui>>.

<<A nome di Sky – afferma la dottoressa Lagani -, ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio, la città di Lucca, le Fondazioni Ragghianti e Romanini e tutte le strutture che hanno permesso questa rassegna – e prosegue -. Cinema d’Arte Sky nasce nel 2013 pensando che il cinema potesse offrire all’arte un’esperienza emotiva e cognitiva senza precedenti, rivolgendosi a un pubblico ampio e senza vincoli geografici. Il primo progetto, “Musei Vaticani 3D”, ha visto per primo la tecnologia al servizio dell’arte per dare unicità senza perdere la serietà filologica del racconto. A novembre 2014 inaspettatamente fu primo in classifica con proiezioni in circa 200 sale per un totale di 30.000 spettatori. Ad oggi, “Caravaggio, l’Anima e il Sangue”, uscito a febbraio 2018, conta proiezioni in oltre 350 sale per una stima di 170.000 spettatori>>.

<<Sono questi dati importanti – prosegue Cosetta Lagani -, che hanno fatto emergere come stia crescendo la ricerca di cultura e il desiderio del bello, che è eccezionale per l’Italia ma ancora di più per la possibilità di esportare il nostro patrimonio all’estero. Attualmente le collaborazioni estere contano circa 60 Paesi del mondo, tra cui da poco anche la Cina, dove le importazioni sono davvero ridotte al minimo. Lì, al momento delle prevendite dei biglietti ad un mese dalla prima, si era già ottenuto il tutto esaurito. Equilibrio è la parola cardine del successo di questo progetto, in cui l’autorevolezza dei contenuti è garantita dagli storici dell’arte che sono a lavoro nel team di produzione, cercando al contempo di utilizzare un racconto cinematografico universale che possa parlare ad un pubblico non tecnico ma che sia il più ampio possibile>>.

Un evento dunque importantissimo per il nostro territorio perché siamo noi con le nostre opere e i nostri grandi artisti del passato i protagonisti. Una piccola anticipazione sul prossimo progetto svela l’artista a cui il sesto film sarà dedicato: “Michelangelo Infinito” il titolo, che sarà girato non solo a Roma ma anche a Firenze e a Carrara.

Le proiezioni

Primo appuntamento giovedì 19 aprile, alle ore 20, nell’Auditorium San Micheletto, con “Caravaggio – l’Anima e il Sangue”. Il più recente dei successi Sky, coprodotto con Magnitudo Film e distribuito da Nexo Digital, verrà proiettato in un unico spettacolo per una serata-evento preceduta da un incontro con la sceneggiatrice Laura Allievi e con Cosetta Lagani, Direttore Artistico Cinema d’Arte Sky.

Un’iniziativa che riporta sullo schermo il film d’arte dei record, applaudito nelle sale cinematografiche italiane da oltre 170mila spettatori, classificatosi così come il documentario d’arte più visto di sempre nei cinema del nostro paese.

Da giovedì 20 a domenica 22 aprile ci spostiamo nella Chiesa di San Franceschetto, per una completa retrospettiva sul Cinema d’Arte Sky con quattro proiezioni al giorno, a partire dalle 9.00 del mattino. Quattro titoli verranno proiettati nei tre giorni a orari sempre differenti, in modo da facilitare la fruizione ad un pubblico ampio e variegato che, nelle sessioni mattutine di venerdì e sabato, vedrà protagoniste le scuole.

Il Cinema d’Arte Sky è un dialogo inedito, innovativo, emozionale e autorevole tra arte, cinema e tecnologie più evolute. Nato nel 2013 con “Musei Vaticani 3D”, cui sono seguiti “Firenze e gli Uffizi. Viaggio nel cuore del Rinascimento” (vincitore del Nastro d’Argento), “San Pietro e le Basiliche Papali di Roma” (in occasione del Giubileo Straordinario della Misericordia), “Raffaello – Il Principe delle Arti” (che ha visto coinvolti Flavio Parenti, Angela Curri ed Enrico Lo Verso), il suddetto Caravaggio, l’Anima e il Sangue e il prossimo film in uscita ‘Michelangelo – Infinito’ (con Enrico Lo Verso nel ruolo di Michelangelo Buonarroti e Ivano Marescotti in quelli di Giorgio Vasari): tutti film acclamati da pubblico e critica, che si sono classificati sempre ai primi posti del box office nazionale e sono stati distribuiti nei cinema di 60 paesi del mondo, raggiungendo ad oggi oltre 850mila spettatori.

I film sono impreziositi dalla consulenza scientifica e gli interventi di celebri storici ed esperti d’arte, tra cui Antonio Paolucci, Antonio Natali, Claudio Strinati, Vincenzo Farinella, che consentono di coniugare narrazione cinematografica avvincente e di grande impatto visivo, innovazione e veridicità scientifica, proponendo un format che sta modificando le modalità di fruizione e divulgazione della nostra storia artistica in Italia e nei cinema del mondo.

Calendario proiezioni:

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prenotazioni per le scuole al numero 329.6740444.

Tutte le informazioni su luoghi e orari delle proiezioni su www.fondazionecarilucca.it