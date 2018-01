Cinema: al via il mese degli oscar in Versilia

CAMAIORE – Nelle sale della Versilia si apre la stagione dei grandi premi cinematografici, a un mese dalla proclamazione dei vincitori degli Oscar ecco che Apuania Cineservice presenta una programmazione speciale con i super favoriti: tutto il mese di Febbraio da Seravezza a Camaiore passando per Pietrasanta a partire da uno dei cosiddetti frontrunner per i premi principali, il thriller-western Tre manifesti a Ebbing, Missouri, scritto e diretto dal britannico Martin McDonagh (In Bruges, 7 Psicopatici) da Giovedì 1 a Domenica 4 Febbraio al Cinema Scuderie di Seravezza.

Una storia cruda di violenza e vendetta interpretata magistralmente da Frances McDormand, vincitrice del Golden Globe per la miglior attrice in un film drammatico e da Sam Rockwell e Woody Harrelson, entrambi candidati al Premio Oscar per miglior attore non protagonista. Complessivamente il film di McDonagh, già vincitore della Migliore sceneggiatura alla Mostra del Cinema di Venezia e di 4 Golden Globes, arriva agli Academy Awards con 7 candidature, compresa la più importante per il Miglior Film.

Prosegue al Cinema Comunale di Pietrasanta la programmazione dell’ultimo film di Joe Wright, L’ora più buia (dal 1 al 4 Febbraio, proiezioni infrasettimanali alle 21:15, Sabato e Domenica alle 18:00 e alle 21:15) con Gary Oldman, vincitore del Golden Globe al miglior attore in un film drammatico per la sua camaleontica interpretazione di Winston Churchill e super favorito alla statuetta del 4 Marzo, in lizza per altri 5 premi tra cui miglior film e miglior trucco.

Punta di diamante della programmazione di Apuania è The shape of water/La forma dell’acqua favola romantica e fantastica scritta, diretta e prodotta dal messicano Guillermo Del Toro (Il labirinto del fauno, Hellboy), premiato come miglior regista ai Golden Globes e già Leone D’oro a Venezia: con ben 13 candidature e forte di oltre 30 premi internazionali arriva al Cinema Borsalino di Camaiore da Giovedì 22 a Lunedì 26 Febbraio.

In attesa del film di Del Toro ecco che dal 1 Febbraio a Camaiore arriva l’ultima opera di Steven Spielberg, The post con i 2 Premi Oscar Tom Hanks e Meryl Streep, che concorre al premio per la miglior attrice protagonista e il miglior film.