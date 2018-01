Cinema a 4 euro ad Artè per i residenti nel comune di Capannori

CAPANNORI – Sabato 27, domenica 28 e lunedì 29 gennaio al Cinema Artè sarà effettuata una promozione speciale per tutti i residenti del Comune di Capannori.

Per tutti gli spettacoli, esibendo un documento di identità, il biglietto avrà il prezzo speciale di 4 euro. Un’iniziativa di promozione culturale rivolta a tutti i cittadini capannoresi.

Il programma delle proiezioni prevede due film che caratterizzano l’offerta cinematografica del Cineforum Ezechiele 25,17 che gestisce il cinema in convenzione dal Comune di Capannori.

Sabato e domenica, alle 17.30 e alle 20.00, è in programma Wonder di Stephen Chbosky con Jacon Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson.

Tratto dal bestseller omonimo di R.J. Palacio, racconta la storia di Auggie, un bambino nato con un’anomalia facciale che non gli ha mai consentito di frequentare una scuola normale. Ammesso all’ultimo anno delle elementari affronterà la vita e la crescita supportato dalla famiglia e dagli amici. Un film coinvolgente, commovente e positivo, adatto per ragazzi e adulti.

Completa la programmazione un film d’autore in prima visione assoluta. Si tratta di Alla ricerca di Van Gogh (in programma sabato e domenica alle 22.00 e lunedì alle ore 21.00), film cinese in cui si racconta di un esercito di Van Gogh cinesi. È il paesaggio umano del quartiere di Dafen, nella metropoli cinese di Shenzhen, dove si lavora a ritmi incessanti per fabbricare riproduzioni esatte dei quadri di Van Gogh, molto richieste sul mercato internazionale. Ma a Zhao Xiaoyong, ex contadino divenuto pittore, questa dimensione oggettivante, che sottrae alla forma il suo contenuto, non basta più. Vuole capire meglio Van Gogh, toccare il cuore di ciò che non può essere riprodotto: l’anima di un artista e della sua opera. E vuole conquistare la propria.

Il suo viaggio dalla Cina ad Amsterdam è la storia di una scoperta di sé nella scoperta dell’arte e una metafora potente dei travagli di una Cina in profonda transizione e di un Occidente che rischia di sperperare il tesoro della propria identità.

Per tutti i non residenti nel comune di Capannori valgono i prezzi consueti. Biglietto intero 7 euro e ridotto a 5 euro per soci del Cineforum Ezechiele, i ragazzi nati dal 2009 in poi e gli over 65 anni.