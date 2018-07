Cimiteri: a Pescaglia al via interventi di manutenzione nelle frazioni

PESCAGLIA – Più cura e pulizia nei cimiteri del territorio. In questi giorni stanno infatti partendo alcuni interventi di manutenzione che saranno curati dal Consorzio So & Co, gestore dei servizi cimiteriali di Pescaglia. Tutti i lavori saranno completati entro fine ottobre.

<<In accordo con So & Co abbiamo dato il via a una serie di interventi migliorativi dei cimiteri dando la priorità a quelli dove sono state riscontrate le criticità più rilevanti – commenta il sindaco Andrea Bonfanti -. Uno dei nostri obiettivi è infatti quello di una maggiore cura di questi luoghi dove riposano i nostri cari. I primi positivi risultati sono stati riscontrati; con questi ulteriori lavori intendiamo proseguire su questa strada. Presto, infine, metteremo in programma ulteriori opere>>.

L’opera più consistente interessa il camposanto di Pescaglia in località Piazzanello. I lavori riguarderanno la pulizia e il ripristino del manto di copertura dei loculi e di altri locali, dove sono presenti alcune infiltrazioni. È prevista anche la ripresa di parte dell’intonaco, la ricucitura di piccole lesioni nella cappellina, nei locali adiacenti e sul retro dei muri esterni dei loculi lato ingresso. Sarà infine rifatta la pavimentazione deteriorata dal tempo.

Sono programma anche interventi di manutenzione ordinaria delle cappelline cimiteriali di Vetriano, Colognora, Loppeglia, Torcigliano e Fondagno; riguarderanno interventi di imbiancatura, revisione dei tetti, manutenzione di infissi e pulizia in generale.

In tutti i cimiteri di Pescaglia, infine, si rifaranno gli impianti elettrici.