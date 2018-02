Cibo, comunicazione e marketing con Sara Vitali agli Aperitivi delle idee

LUCCA – È Sara Vitali, comunicatrice e fondatrice della casa editrice Cinquesensi, a lungo stretta collaboratrice del celebre chef e gastronomo Gualtiero Marchesi, ad aprire l’edizione 2018 degli Aperitivi delle idee. L’appuntamento, a ingresso libero, è per domani, 15 febbraio alle 18, a “Olio su Tavola” (via del Battistero, Lucca), dove si parlerà di “2018 anno del cibo. Cosa farne?”. Un posto particolare, dunque (“Olio su tavola” è una galleria d’arte con ristorante), per trattare un tema altrettanto particolare, quale è quello della comunicazione applicata al cibo e alla promozione del territorio attraverso i suoi prodotti tipici. A moderare l’incontro sarà Enrica Lemmi, presidente dei corsi di Laurea di Fondazione Campus.

Gli Aperitivi delle idee sono nati dalla collaborazione tra Scuola IMT Alti Studi Lucca, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Campus e amministrazioni comunali di Lucca e Capannori. Sono pensati per favorire la nascita di nuove idee e progetti e per stimolare l’incontro e il dibattito intorno a temi centrali del nostro tempo, affrontando i vari argomenti in maniera diversa e innovativa.

Il prossimo appuntamento con gli Aperitivi delle idee è fissato per il 19 marzo.



Per informazioni: commev@nullimtlucca.it – Telefono: 0583 4326543.

Tutti gli aggiornamenti su www.facebook.com/AperitividelleIdee/.