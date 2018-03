Ciardetti (presidente della Commissione Socio-Sanitaria di Lucca) interviene sulla questione Rsa

LUCCA – Ho letto con un certo stupore l’intervento di SiAmoLucca sulla Rsa di Villa Santa Maria. Come commissione socio-sanitaria del Comune ci siamo occupati da subito della questione delle Rsa e in particolare di Villa Santa Maria che ha monopolizzato l’interesse della commissione, in quanto si imponeva di trovare una soluzione -che tutti sappiamo non essere facile- dal momento che nell’edificio devono essere fatti ingenti lavori di messa a norma stimati in oltre 2 milioni di euro.

Abbiamo approfondito la questione, abbiamo effettuato due visite a Villa Santa Maria e abbiamo concluso il lavoro indirizzando al Consiglio Comunale la proposta formale di procedere quanto prima a gara. Nello stesso documento abbiamo chiesto all’Amministrazione un impegno formale a tutela delle esigenze sia degli utenti e delle loro famiglie che dei 50 operatori che vi lavorano. Abbiamo richiesto in particolare che ci sia la massima cura nel sistemare gli anziani quando dovranno lasciare la struttura e, per quanto riguarda i lavoratori, abbiamo sollecitato la ricerca, per loro, di una adeguata sistemazione in altre Rsa o altre realtà lavorative.

Il Consiglio ha fatto proprio il documento della commissione. Sul fronte dei lavoratori si è aperto subito un tavolo, che non poteva che essere tecnico, visto l’argomento affrontato. Contemporaneamente l’assessora Del Chiaro, insieme agli assistenti sociali, ha contattato le famiglie degli anziani per spiegare la situazione e per agevolare il trasferimento degli ospiti di Villa Santa Maria in altre strutture. Il tutto sta andando avanti proficuamente nella ricerca delle migliori soluzioni, come da noi commissari indicato.

Che da parte dei cittadini potessero esserci delle preoccupazioni su quello che sarà il futuro di Villa Santa Maria è comprensibile; risulta invece incomprensibile che in un momento delicato come questo, quando tutti i soggetti interessati stanno lavorando assieme per cercare le migliori soluzioni, vengano solleticate queste paure. Il comportamento di Santini risulta poco coerente: infatti, mentre si fa fotografare insieme ad alcune operatrici di Villa Santa Maria, dichiarando di voler difendere il loro lavoro, dall’altra parte cavalca “voci di paese” sul possibile utilizzo della struttura per la realizzazione di un campo profughi, fomentando in questo modo ansia e preoccupazione che non hanno ragione d’essere.

Il Consiglio Comunale, nella sua piena sovranità, seguendo le indicazioni della commissione, ha deciso che Villa Santa Maria avrà comunque un utilizzo socio-sanitario per cui queste “voci di paese” sono completamente infondate ed è assolutamente fuori luogo alimentarle.

Per parte mia, come presidente della commissione, continuerò a lavorare perché su questo come sugli altri temi relativi all’ambito sociale e sanitario, si continui a operare in maniera seria e nell’interesse della collettività.

Il presidente della commissione socio-sanitaria

Pilade Ciardetti