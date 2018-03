Chiusura seggi e spoglio a rilento: a Lucca vota circa il 75% (dato non definitito) e si confermano le tendenze nazionali. Attenzione puntata sui ‘duelli’ uninominali

LUCCA – Vanno a rilento le operazioni di spoglio delle schede delle elezioni politiche 2018. Lo spoglio infatti sembra essere piuttosto complesso e non è prevedibile l’ora alla quale si avranno i risultati definitivi.

Intanto, però, ci sono i dati (quasi) definitivi dell’affluenza alle urne. Alla chiusura dei seggi, alle ore 23, che, per la provincia di Lucca si attesta sopra il 75 per cento, quando mancano ancora 3 comuni importanti e cioè i più importanti: Lucca, Capannori e Viareggio.

Un dato, già così, superiore a quello nazionale, che si attesta attorno al 73% e quello regionale che – sebbene manchino ancora diversi comuni – si attesta attorno al 77 per cento.

L’affluenza totale a livello nazionale il dato ci riporta l’80 per cento, mentre in Regione è stata del 79 per cento e a Lucca, sempre quando mancano, tra gli altri, i tre comuni più grandi, il dato si attesta al 75,34%.

Dai primissimi dati che arrivano dai seggi che hanno già iniziato lo scrutinio, anche a livello locale si conferma la tendenza nazionale che vede il Movimento 5 Stelle verso un risultato che lo porta a essere primo partito in Italia. Il centrodestra ottiene un buon risultato che lo attesta al secondo posto, con un probabile sorpasso della Lega Nord nei confronti di Forza Italia, mentre il Partito Democratico è la parte politica più in difficoltà, con un risultato che a livello nazionale si prospetta fortemente negativo, soprattutto al Senato, secondo le prime rilevazioni, almeno.

Il dato definitivo, come dicevamo è ancora lontano da venire e, quindi, queste sono delle proiezioni che potrebbero essere confermate come smentite, soprattutto a livello locale, dove lo spoglio delle schede appare notevolmente indietro rispetto al dato nazionale.

Adesso l’attenzione è tutta puntata sui ‘duelli’ uninominali che daranno la misura delle vittorie e delle sconfitte. Si potrà solo in quel momento valutare realmente il peso che hanno avuto i ‘nomi’ dei candidati oppure se l’elettore lucchese ha seguito il trend nazionale, dando il voto alla formazione politica che maggiormente ha dato loro fiducia o la sensazione di un cambiamento.