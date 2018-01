Chiuso per lavori idrici un tratto della via di San Ginese

CAPANNORI – Per consentire la realizzazione dei lavori di risanamento della condotta idrica a San Ginese di Compito da ieri (lunedì) Via di San Ginese è chiusa al transito nel tratto compreso tra il ponte e l’incrocio con via della Francese e vi rimarrà per alcuni giorni fino al completamento dell’intervento.



L’intervento complessivo a San Ginese prevede la completa sostituzione della rete idrica lungo via di San Ginese nel tratto compreso tra le vie dei Centoni e della Francese e il ponte sul rio e nelle relative traverse per una lunghezza complessiva di 750 metri, nonché il rifacimento degli allacciamenti presso le abitazioni. I lavori – un investimento da circa 360mila euro – serviranno a migliorare la qualità e la continuità del servizio dell’acquedotto della frazione, oltre che a ripristinare il fondo stradale.

L’intervento a San Ginese rientra nel quadro degli investimenti che Acque spa, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, sta portando avanti negli ultimi anni sul territorio comunale di Capannori.