Chiocchetti sulla trattativa con la Lucchese: “non comprendiamo i comportamenti di Lucchesi e Grassini”

LUCCA – Il presidente dell’Acf Lucchese Femminile Marco Chiocchetti fa il punto sulla trattativa avviata con la Lucchese calcio di Grassini e Lucchesi.

“Quindici giorni fa abbiamo incontrato il direttore generale della Lucchese Fabrizio Lucchesi. Oggetto dell’incontro l’opportunità di riunire le due realtà femminili esistenti a Lucca nella società maschile.

Una opportunità importante per tutti perché sarebbe nato un soggetto sicuramente competitivo in un calcio femminile che è in forte espansione e sviluppo. Oltre a questo aspetto, sarebbe stata una buona notizia per l’ambiente sportivo lucchese, a costi davvero irrisori.

Insomma, una buona occasione per tutti, che avrebbe ricevuto anche l’apprezzamento del comune di Lucca che non ha mai nascosto il suo gradimento per una soluzione di questo tipo.

Purtroppo, però, nonostante l’estrema cordialità dell’incontro e la condivisione dei temi trattati, sono passate due settimane e non abbiamo più saputo nulla. Intanto incombono le scadenze e a questo punto il mancato perfezionamento di questo accordo potrebbe anche determinare la fine della nostra società e della nostra prestigiosa storia.

Naturalmente leggiamo come tutti quello che sta succedendo e comprendiamo che ci sono molte problematiche da risolvere per la Lucchese maschile, ma per quanto ci riguarda avremmo potuto chiudere in pochi minuti e sarebbe stato molto positivo per tutti.

Rinnoviamo l’invito ai vertici rossoneri per concludere questa operazione che rafforzerebbe la Lucchese e darebbe un’ iniezione di fiducia a tutto l’ambiente, che ne ha molto bisogno in questo momento”.