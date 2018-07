Chiarimenti dalla A.S. Lucchese Libertas sulla documentazione per Lega e Covisoc

LUCCA – La A.S. Lucchese Libertas precisa e comunica, in relazione alle notizie che si stanno susseguendo, che nella giornata di oggi il dottor Lorenzo Grassini ha ripetutamente dialogato con il dottor Benigni, interfacciandosi indirettamente anche con il dottor Romani, Sindaco Revisore, al fine di predisporre quanto necessario per il completamento della documentazione necessaria alla Lega ed alla COVISOC, che dovrà essere presentata domani, venerdì 6 luglio, entro e non oltre le ore 24. Alla suddetta documentazione, sarà inoltre allegata la certificazione relativa al ripianamento della situazione debitoria pregressa ed alla ricapitalizzazione relativa, proprio come da normativa vigente.

Le informazioni emerse negli ultimi giorni e nelle ultime ore sugli organi di stampa e video televisivi locali, relativi ad una presunta conferenza stampa in data odierna o ad eventuali scadenze della Lega previste per oggi, sono completamente prive di alcun fondamento. Alla fine di questo iter verrà indetta una conferenza stampa ufficiale, preannunciata come di consueto dall’ufficio comunicazione della società.