Chiari (FdI) risponde a Baccelli e Tambellini sugli Assi Viari

LUCCA – «Capisco perfettamente lo stato confusionale in cui, in questo momento, dopo le cocenti delusioni elettorali, versano il Sindaco di Lucca Tambellini ed il consigliere regionale Baccelli, ma il comunicato inviato dall’Onorevole Zucconi mi pare di una chiarezza disarmante. Passato il momento della campagna elettorale basata sull’antifascismo (a proposito argomento non più di attualità?) ora si vorrebbe aprire un dibattito sul famoso lotto zero. Niente di più falso, noi non ci presteremo a questi assurdi giochetti aprendo sterili quanto assurde polemiche e campagne denigratorie. Mai e ribadisco mai, basta leggere attentamente il comunicato dell’Onorevole, ha parlato di lotto zero, mai e poi mai lo stesso Onorevole intende annullare quanto fino ad oggi è stato fatto o predisposto. Lo stesso, molto chiaramente e semplicemente, ha detto di volere verificare lo stato delle cose e quanto fino ad oggi detto nelle varie conferenze stampa o sui quotidiani», lo dichiara il segretario Fratelli d’Italia Provincia di Lucca Marco Chiari.

«Zucconi è un uomo pratico, vuole solo chiarezza e tale pretende. Ha a cuore il territorio dove è stato eletto e vuole cercare di risolvere le problematiche che oramai da svariati anni latitano tra promesse non mantenute. Un esempio su tutti, nel 2015 lo stesso consigliere regionale Baccelli dichiarava che il famoso ponte sul Serchio sarebbe stato cantierabile entro 22 mesi, (vedere stampa dell’epoca) chiedo a Lui, sono passati quasi 36 mesi, c’è stato un errore di valutazione? — chiede Chiari — Cosa dire del tanto decantato raddoppio della ferrovia Montecatini Lucca, è a conoscenza lo stesso Baccelli, che per effettuarlo devono essere demoliti ben 51 fabbricati? Sono iniziate le pratiche per gli espropri ed i relativi risarcimenti?».

«Ecco perché Zucconi vuole controllare e verificare, vuole avere la situazione reale dello stato delle cose e dopo confrontarsi con i rappresentanti locali per definire la strada da percorrere congiuntamente e cercare di risolvere una questione che da troppi anni penalizza il nostro territorio. L’onorevole ha detto: verificherò e mi informerò, qualcuno si è sentito offeso perché pensa che Zucconi abbia minato la sua onorabilità? Quando Zucconi parla di un piano B parla esclusivamente di opere che possono essere realizzate in breve tempo sul nostro territorio al fine di risolvere annosi problemi. Strade e viabilità, anche provvisorie sono state realizzate su tutti i Comuni limitrofi, Lucca è rimasta sempre al palo legata solo a delle promesse mai attuate, di chi la colpa? — chiude l’esponente di FdI — Di nessuno o forse di tutti, in primis sicuramente della Regione che ha sempre relegato Lucca all’ultimo posto tra le province toscane, o meglio sono arrivati solo finanziamenti a quei territori della provincia legati a qualche personaggio politico, casualità? Non credo ed ecco perché l’onorevole Zucconi vuole verificare di persona. A chi si sente offeso od a chi dà noia questo suo modo di fare si tranquillizzi, Lui lavora solo ed esclusivamente per i nostri interessi, se tutto va come hanno fino ad oggi detto, non hanno niente da temere, cercherà di anticipare il più possibile tutte le procedure nell’interesse del territorio e dei suoi cittadini. Questo è lo scopo per cui è andato a Roma», conclude Chiari.