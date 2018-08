Chiari (FdI): ‘La brutta figura di Marcucci sui quartieri social e l’impegno di Zucconi per non perdere i fondi’

LUCCA – Voglio entrare nel merito della decisione del Senato della Repubblica sulla votazione del Decreto Milleproroghe e nello specifico sull’emendamento proposto sui finanziamenti ai “quartieri social” che ha portato all’annullamento dello stesso. Ho chiesto allora ai rappresentanti del nostro partito in Senato di farmi avere la documentazione sulla votazione stessa di questo emendamento, mi sono letto i dati pervenuti ed ho scoperto che nell’elenco dei votanti esisteva una omonimia strana, un certo Andrea Marcucci aveva votato a favore dell’emendamento che li annullava, allora mi sono ulteriormente informato e mi hanno detto che il Senatore che corrispondeva a tale nome, proviene dalla lucchesia ed è l’attuale Capo Gruppo del PD in Parlamento. Sono quasi svenuto dopo questa notizia, pensare che ho letto su un quotidiano online che lo stesso dichiarava che questo era il primo “regalo” che questo Governo faceva a Lucca. Lui che ha fatto campagna elettorale proprio nel Suo territorio, Lui che si esaltò, insieme al sindaco Tambellini, quando una settimana prima delle elezioni il sindaco Tambellini firmò a Bologna gli accordi inerti i quartieri social, lui che portò come grande successo del suo Governo targato PD questo risultato per la nostra Provincia, oggi ha votato contro. Ho letto anche le dichiarazioni di Tambellini quando accusa lo stesso Governo di avere avuto “un colpo di calore”, direi lo stesso colpo di calore che ha ricevuto il senatore Marcucci. Mi chiedo e chiedo, ma non c’è mai un limite alla vergogna? Ed ora cosa potrà dire il senatore, già sconfitto e ripescato, nelle elezioni del 2017? Dirà che era distratto? Che non si era accorto di quello che votava? Proprio Lui che è anche il Capo Gruppo del Partito, lo stesso che in tale incarico deve dare le indicazioni di voto al Suo partito: che figura di m. nei confronti del territorio che rappresenta. Ultime considerazioni, ma tutti i lavori che sono già iniziati avevano già la disponibilità dei fondi o questa Amministrazione ha “mangiato l’uovo in culo alla gallina”? Se così fosse che succederà? La risposta credo che ce la daremo nei prossimi giorni dopo avere visionato ulteriori documenti. Nel frattempo mobiliteremo il nostro rappresentante onorevole Riccardo Zucconi, eletto sul territorio lucchese, perché alla Camera dei Deputati, successivo passaggio del decreto Milleproroghe, cerchi di intervenire su tale argomento. Allego report della votazione in Senato visto che sono abituato a parlare, caro Tambellini, dopo avere sempre visionato i documenti.

P.S A proposito mi auguro per il Senatore Marcucci che si sia trattato di un caso di omonimia.

Marco Chiari

Segretario Provinciale Fratelli d’Italia