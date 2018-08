Chiari (FdI): ‘Appalti in Comune: tutto regolare? Si parla di dimissioni del Segretario generale’

LUCCA – Nei giorni scorsi mi è stata recapitata una lettera molto interessante: si tratta di una nota scritta dal Dott. Grimaldi, segretario Generale del Comune di Lucca, indirizzata ai Dirigenti ed alla Giunta il 25 Giugno riguardante gli Appalti Pubblici sotto soglia di 40mila Euro. Il Segretario Comunale, figura di rilievo del Comune e conosciuto come persona affidabile e corretta e molto rispettosa delle leggi, nel Dicembre 2017 disponeva la sospensione degli effetti di alcuni atti adottati dal Comune in quanto parzialmente, sembra, difformi da quanto prevede la vigente normativa ed in modo non condiviso con gli uffici preposti. Tale nota ci spinge a chiedere cosa sia successo e cosa potrebbe succedere se il Segretario Generale solleva dubbi sulla legittimità di questi atti. A distanza di oltre 6 mesi, quindi a Giugno 2018, il Sig. Segretario Generale ha inviato una seconda nota richiamando gli uffici al rispetto delle norme ed in particolare delle norme previste nel Codice degli Appalti. Ci sembra che venga messa in discussione la disciplina che riguarda il controllo dei requisiti ed i criteri di rotazione che “forse” non vengono rispettati adeguatamente da questa Amministrazione. Circolano voci, all’interno dello stesso Comune, che lo stesso Segretario Generale, visto il perdurare della situazione per il mancato rispetto delle normative, non intenda rischiare personalmente, ed abbia intenzione di lasciare il Suo incarico al Comune di Lucca. Cosa ci sia di vero in questa situazione e nelle voci che circolano sempre più insistentemente, non ci è dato di sapere. Una ipotesi, che noi supponiamo, potrebbe essere quella che l’Amministrazione, consapevole o meno che ne sia il Sindaco, adotti provvedimenti e segua procedure omettendo il pieno rispetto delle normative e che di conseguenza il Segretario generale non voglia assumersi responsabilità per atti quantomeno viziati se non addirittura illegali. Parliamo di una materia molto delicata, quella inerente gli appalti, in cui circolano notevoli quantità di risorse di denaro e forse non sempre in maniera lecita. Crediamo, come partito, che sia il caso, che nel settore degli appalti, degli incarichi, delle forniture etc etc etc sia giunto il momento che qualcuno ci metta mano, saremo i primi a gioire se tutto ci viene dimostrato che procede nel pieno rispetto delle normative e della legalità.

Marco Chiari

Segretario provinciale FdI