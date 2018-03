Chiara Cremoni prima donna toscana con il brevetto di pilota di Mongolfiere

CAPANNORI – Chiara Cremoni è la prima donna toscana ad avere ottenuto il brevetto di pilota di mongolfiere in tutta la storia dell’aerostatica. Lo annuncia sul suo profilo Facebook il sindaco di Capannori, Luca Menesini, che ha postato la foto su assieme alla neo-pilota.

«Molti di voi – scrive Menesini – la conosceranno come preziosa collaboratrice del sottoscritto, che da anni lavora in Comune dando un contributo straordinario al settore marketing, da un lato insieme ai titolari delle ville, dall’altro nell’organizzazione della Festa dell’aria».

Insomma la Festa dell’Aria – appuntamento oramai tradizionale di Capannori – è stata galeotta per far scoccare la scintilla dell’amore per la mongolfiera in Chiara che ha ottenuto il brevetto: «È la prima donna in Toscana a essere diventata pilota – prosegue Menesini – e una delle pochissime donne dal primo volo dei fratelli Montgolfier. Ha studiato, ha faticato, e finalmente ha realizzato il suo sogno, un amore che è nato proprio a Capannori».

«Eh sì, lavorando con le mongolfiere durante la Festa dell’Aria, vedendo la soddisfazione negli occhi dei piloti e divertendosi come una matta, Chiara si è appassionata al volo in mongolfiera fino a decidere di fare il corso per diventare pilota. E c’è riuscita. Del resto è di Capannori (per la precisione di Marlia)», conclude il primo cittadino di Capannori.