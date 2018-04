Chef stellati, Gourmet e sommelier d’eccellenza all’alberghiero di Viareggio con TuttoinTavola

VIAREGGIO – Venerdì 6 e sabato 7 aprile l’Istituto Alberghiero G. Marconi di Viareggio si apre al pubblico con due giornate di studio e d’incontri (grazie a lezioni da parte di grandi eccellenze del settore) l’obbiettivo dichiarato di TuttoinTavola è quello di diventare nel tempo una vetrina ed un punto d’incontro per il mondo della ristorazione e dell’accoglienza in Versilia, un ponte tra la scuola ed il mondo del lavoro.

L’idea della manifestazione nasce dalla collaborazione attiva tra il Marconi e l’Ass. Promo-Terr, inizialmente pensata per una diversa location esterna alla scuola, ma successivamente per motivi tecnico-logistici è stata preferita la scuola stessa per facilitare il successo di questa prima edizione.

Aprono la kermesse venerdì 6 aprile due insegnanti d’eccezione del nostro territorio Michelangelo Masoni, mastro beccaio e gourmet d’eccellenza definito il Caravaggio della ciccia, che alle 10.00 nella sala conferenze del Collegio Colombo parlerà della sua storia e soprattutto delle carni e della loro preparazione; a seguire Cristiano Tomei l’istrionico chef stellato viareggino trasferito a Lucca con il suo ristorante, mattatore delle serate gastronomiche nella trasmissione Cuochi D’Italia, parlerà ai ragazzi della sua cucina innovativa che è basata sulla tradizione del territorio, gli incontri saranno presentati dal Preside Lorenzo Isoppo e da Giovanni Salmaso per la Promo-Terr.

La prima giornata si conclude con un pranzo, cucinato dai ragazzi di 3°e 5° della scuola sotto la guida dei loro professori Mazza e Checchi (cucina) De Vito (pasticceria) e servito in sala sotto la guida del Prof. Vatteroni (curatore organizzativo da parte della scuola di questo evento).

Il pranzo e gli incontri sono aperti oltre che agli alunni, anche al pubblico (per informazioni e prenotazioni 320.3895809).

Un doveroso ringraziamento all’aiuto concesso dal Rotary Club Viareggio a questa iniziativa.

In Tuttointavola venerdì sarà protagonista il cibo mentre il sabato mattina sarà dedicato al bere con due appuntamenti curati da due associazioni di categoria la Fisar e la FIB delegazioni di Viareggio, alle 9.30 la Federazione Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori guiderà l’incontro sui vini in un percorso sull’arte della degustazione e presentando nell’occasione una grande cantina d’eccezione del territorio la Tenuta Mariani di Massarosa, mentre la FIB chiuderà la manifestazione presentando i cocktail con un accenno doveroso sull’arte del bere consapevole.