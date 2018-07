Cgil Lucca: selezione di lavoro ancora discriminatoria nei confronti delle donne

LUCCA – <<Un’azienda è libera di scegliere la persona che meglio risponde alle sue esigenze, però la legge vieta ogni forma di discriminazione nel processo di selezione del personale, fin dall’inserzione di ricerca. Questo vale sia per i privati sia per le agenzie e per ogni annuncio, in qualunque modo venga reso pubblico.

Il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione è una conquista di civiltà.

Lo ispira non solo la nostra Costituzione ma è sancito anche dalla Direttiva europea n. 54 del 2006 e dai decreti legislativi n. 198 del 2006 e n. 5 del 2010>>.

A ricordarlo è Mariarosaria Costabile, segretaria confederale Cgil della provincia di Lucca con delega alle pari opportunità, a commento della vicenda dell’hotel versiliese disposto ad assumere soltanto uomini per il posto di aiuto cuoco.

<<Di fatto – continua Costabile – sappiamo bene che purtroppo permangono vari ostacoli che impediscono la realizzazione di un’effettiva parità di genere. Le donne, anche in Italia, guadagnano meno degli uomini, il tasso di occupazione femminile non raggiunge il 50% dei lavoratori ed è fra i più bassi in Europa.

Il lavoro di cura, non retribuito ma così indispensabile, è ancora in larghissima parte a carico delle donne. Mancano delle politiche serie che permettano di conciliare lavoro e maternità: asili nido, il part time volontario, un’organizzazione del lavoro a favore delle esigenze familiari.

Perciò è ancora più importante tutelare le pari opportunità e il diritto universale di accesso a tutte le professioni, evitando ogni forma di discriminazione basata sul genere come su altri fattori: età, etnia, orientamento sessuale e religioso.

La Cgil, nei luoghi di lavoro, all’interno della propria struttura e nel suo stesso Statuto, promuove questi principi. É attiva nelle iniziative contro le discriminazioni e offre supporto concreto alle donne, lavoratrici e non lavoratrici, nelle sue sedi e con lo sportello Donne in rete aperto in Media Valle e Garfagnana, in collaborazione con molte associazioni del territorio>>.

Mariarosaria Costabile

Segretario confederale Cgil della provincia di Lucca