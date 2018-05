Cgil, Cisl, Uil: ‘Situazione parcheggi al San Luca non più sostenibile’

LUCCA – Cgil, Cisl e Uil sono unite nel dire ‘basta’ alla situazione che ancora oggi sta vivendo chi deve recarsi all’ospedale di Lucca, a causa della carenza dei parcheggi.

«La situazione dei dipendenti del San Luca non è più sostenibile, è un vero scandalo», dicono Cgil Fp, Cisl Fp, Uil Fpl di Lucca con Giovanna Lo Zopone, Elisabetta Battistoni, Luciano Cotrozzi, Maria Grazia Simoni, Pietro Casciani e Andrea Lunardi.

«Sin dal momento della sua apertura nel maggio del 2014 ad oggi i ridotti stalli di parcheggio nella zona riservata agli operatori sta mettendo sotto pressione tutto il personale. Come organizzazioni sindacali della zona di Lucca da tempo abbiamo rivendicato la carenza di posti auto per il San Luca, in quanto rispetto agli altri presidi “gemelli” di Prato, Pistoia, MassaCarrara, è stata sottostimata la necessità di stalli auto nel parcheggio riservato ai dipendenti, tanto che nell’ora di cambio tra mattina e pomeriggio si crea quotidianamente una coda all’ingresso del parcheggio in attesa che qualcuno esca. Tutto questo si è verificato non tanto per mancanza di spazio fisico per la realizzazione di un parcheggio più ampio, ma piuttosto per aver assegnato al concessionario costruttore dell’ospedale e quindi ad una ditta di gestione di parcheggi ovviamente a pagamento, una quantità sovradimensionata di stalli auto che non riescono ad occuparne neppure la metà della disponibilità complessiva ( vedi foto). A farne le spese di questa deficitaria distribuzione degli spazi sono proprio i dipendenti, questo non tanto per avere il parcheggio “sotto casa” come potrebbe sembrare ad una prima lettura, ma piuttosto proprio per la collocazione dello stesso ospedale, neppure nelle prime vicinanze ci sono parcheggi utilizzabili».

I sindacati spiegano meglio la loro posizione: «Il Comune di Lucca ha realizzato un parcheggio in prossimità dell’ospedale che è sempre completo dalle prime ore della mattina fino a sera. Un’altro parcheggio lo troviamo a 200/300 metri in prossimità del supermercato coop che anch’esso purtroppo è completo dalla mattina sino alle prime ore di pomeriggio, e non è ovviamente possibile parcheggiare all’interno del parcheggio riservato al supermercato. Parcheggi liberi sono individuabili a distanza di 300/400 metri e la sera dopo le 21 di notte percorrere da soli una zona piuttosto isolata non è certo raccomandabile».

Per i rappresentanti sindacali la domanda a questo punto si sposta sulle esigenze dei dipendenti che non hanno un luogo a loro deputato per il parcheggio. «La prima opzione è attendere fuori del parcheggio dei dipendenti anche 20/25 minuti prima di entrare, e questo porta gli operatori a partire da casa se si è vicini con grande anticipo anche un ora prima ( pensiamo a chi viene da lontano…) con i prevedibili disagi sulla famiglia se si è genitori che lavorano. In seconda è più gettonata ipotesi è di parcheggiare nelle zone distanti con i relativi disagi e timori sopra descritti. Per completezza d’informazione solo alcuni usufruiscono del parcheggio a pagamento con un abbonamento di 30 euro al mese».

«Quanto sopra esposto va poi calato in una realtà lavorativa costituita in prevalenza da donne che vede quindi amplificare i problemi sopra descritti. Il Comune di Lucca e la direzione USL Nord Ovest più volte interpellate non hanno mai dato risposte. La problematica sopra denunciata pone evidentemente i lavoratori del “San Luca” in una condizione ingiustificatamente deteriore, quindi di discriminazione, rispetto a tutti gli altri impiegati presso le altre strutture ospedaliere. In questi anni come sindacati confederali e in maniera autonoma come sigle sindacali abbiamo battuto tutte le strade ma sia dal comune di Lucca che dalla USL Nord Ovest, abbiamo trovato solo porte chiuse. Adesso basta porteremo il problema fuori dai confini di Lucca senza escludere ogni possibile iniziativa», concludono i sindacati.