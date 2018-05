Cessione Mercatone Uno: il 29 tavolo istituzionale in Provincia a salvaguardia dell’occupazione

LUCCA – La cessione dei punti vendita del marchio “Mercatone Uno” con le conseguenze e le ricadute dell’operazione finanziaria, saranno al centro di un incontro istituzionale in programma martedì 29 maggio, alle 9, nella sala Giunta di Palazzo Ducale, a cui saranno presenti il consigliere provinciale con delega alle crisi aziendali Nicola Boggi, il consigliere del Comune di Lucca con delega al lavoro Roberto Guidotti e il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio.

Gli amministratori si incontreranno con i sindacati di categoria e con le Rsu dei punti vendita “Mercatone Uno” di Lucca e Altopascio, in questi giorni al centro dell’attenzione per la loro acquisizione da parte della Cosmo spa (marchio “Globo”), ditta con sede in Abruzzo, che si occupa della vendita di calzature, abbigliamento e accessori vari.

E’ una tappa fondamentale per il futuro dei lavoratori di Mercatone Uno, che da diversi anni ormai sta attraversando periodi di crisi, in cui i lavoratori sono stati protagonisti di diverse lotte sindacali.

Nel dettaglio, la Cosmo acquisirà da Mercatone Uno ben 13 punti vendita del brand tra cui quelli di Lucca e Altopascio.

E’ un’acquisizione che comporterà sicuramente cambiamenti nelle linee vendita dei due stabilimenti di Lucca e Altopascio. Ma quello che maggiormente preoccupa enti locali e sindacati di categoria è indubbiamente la questione occupazionale: ad oggi nei 13 punti vendita Mercatone Uno acquisiti dalla Cosmo SPA lavorano 3mila 73 dipendenti, ma solo per 2mila di loro – in base ad un accordo tra i nuovi acquirenti e l’attuale amministrazione – è previsto il salvataggio del posto del lavoro.

C’è preoccupazione, quindi, anche a livello locale per le ripercussione che potrà avere questo piano riorganizzativo dell’azienda.

Sulla questione intervengono anche Sinistra Con e Maurizio Marchetti che chiede un impegno anche della Giunta Regionale a salvaguardia dei punti vendita di Lucca e Altopascio.

«Esprimiamo preoccupazione e vicinanza ai lavoratori, per la vicenda industriale che riguarda il futuro del Mercatone Uno: l’impegno di tutte le istituzioni deve essere quella, al fianco delle organizzazioni sindacali, di garantire, anche dopo la cessione attualmente in atto, il mantenimento degli attuali standard lavorativi nelle sedi di Lucca e Altopascio», dicono Daniele Bianucci e Enrico Cecchetti, rispettivamente capogruppo della lista “Sinistra con Tambellini” e presidente dell’associazione “Sinistra con”, in merito alla crisi che ha investito la catena commerciale, presente anche sul nostro territorio.

«Nella soluzione di vendita, presentata al Ministero per lo sviluppo economico, i due punti di Lucca e Altopascio risulterebbero tra quelli acquisiti dal gruppo Globo di Giulianova a Teramo – sottolineano Bianucci e Cecchetti – e destinati ad un cambio di marchio e di linea di vendita, con probabile riconversione al settore dell’abbigliamento. Quella che senza dubbio sarebbe irricevibile è la proposta datoriale ventilata, che prevedrebbe un taglio occupazionale nell’ordine dei due terzi della forza lavoro attualmente presente. Oggi in questi negozi sono impiegate persone che, nella maggior parte dei casi, lavorano presso il Mercatone Uno da decenni. Addirittura, in alcune circostanze, si tratta di veri e propri nuclei familiari, che si sono conosciuti tra gli scaffali del centro commerciale. Pensare quindi ad una sorta di dismissione occupazionale di questi punti vendita è un’ipotesi che il nostro territorio non può accettare. Per questo, chiediamo il massimo impegno di tutte le istituzioni, a partire dal Comune di Lucca, per una risoluzione positiva della vicenda, e garantiamo la nostra massima vicinanza e solidarietà ai lavoratori».

Maurizio Marchetti, capogruppo di Forza Italia in Regione, dal canto suo chiede invece alla giunta regionale «di attivarsi presso tutte le sedi opportune e con gli interlocutori coinvolti nella cessione per accertare a quali eventuali ricadute andranno incontro in Toscana i punti vendita di Mercatone Uno e i loro dipendenti a seguito dell’operazione di vendita così come presentata il 21 maggio scorso e ad adoperarsi mettendo in campo ogni sua prerogativa e competenza per assicurare la piena tenuta occupazionale dei dipendenti Mercatone Uno operanti in Toscana, in particolare per quanto riguarda quelli di Altopascio e Lucca interessati da cambio di marchio e linea di vendita».

«In questo contesto di cessione e fermo restando il futuro avvio di trattativa sindacale, attualmente dei 3mila 73 lavoratori subordinati a tempo indeterminato occupati a livello nazionale in Mercatone Uno sarebbe assicurata continuità occupazionale per 2mila dipendenti», conclude il capogruppo di Forza Italia che presenterà in materia una mozione.