Cerca di rubare birre da un supermercato, ma gli va male e becca la denuncia per tentato furto

LUCCA – Erano circa le 17, quando il titolare di un supermercato in centro storico, in via San Paolino, ha sorpreso un cliente che stava nascondendo nel proprio zaino alcune confezioni di birra. Il titolare ha immediatamente chiamato la polizia, ma il ladro, una volta che si è visto scoperto, ha abbandonato le birre e si è velocemente dato alla fuga.

Gli agenti della questura di Lucca, una volta visti i filmati registrati dalle telecamere di sicurezza del negozio, hanno iniziato una ricerca dell’uomo, rintracciandolo dopo poco, alla stazione ferroviaria.

Il giovane è stato quindi denunciato per tentato furto ed è stato fatto segno del provvedimento di foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca per tre anni, emesso dal questore di Lucca.