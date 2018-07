Cera una Volt: nell’area archeologica Massaciuccoli Romana straordinarie installazioni

MASSAROSA – Dopo il successo della prima serata di CERA UNA VOLT, installazioni d’arte nell’area archeologica Massaciuccoli Romana, durante la quale si è svolto l’incontro con lo straordinario pittore ultracentenario Giorgio Michetti alla scoperta delle sue Anamorfosi, giovedì 19 luglio dalle ore 21,30 alle 23, un nuovo appuntamento.

Protagoniste saranno le opere ispirate alla filosofia dell’Archeologia del Futuro di Andrea Moneta, alle Ri-Generazioni di Alberto Magnolfi e alle sculture in cera di Giandiego Benvenuto.

“Abbiamo scelto un museo archeologico perché è un luogo adatto per esporre certi reperti – spiega l’organizzatore Alberto Magnolfi – Alcuni sono pezzi d’Arte generati con tecniche analogiche, altri sono costruiti con materiali di recupero ispirati al concetto di un’archeologia futuribile”.

“CERA UNA VOLT” è un titolo consono per evocare una storia cominciata al lume di candela , ma proiettata oltre i limiti della tecnologia moderna.

Cera, come la sostanza usata per le candele. Una, come il nome di cose mai nominate prima.

Volt, come la tensione elettrica di una lampadina.

“CERA UNA VOLT” è anche l’inizio ideale per raccontare una favola contemporanea, iniziata più di cent’anni fa. Perché la storia di Giorgio Michetti è molto più fantastica di qualsiasi favola, avendo già brillantemente superato la soglia dei suoi primi 105 anni. Una personalità ancora in grado di stupire il mondo con le sue anamorfosi, di saper spiegare attraverso You-Tube i principi della “prospettiva invertita” e del suo modo analogico.

Fondamenti che sono alla base delle stereoscopie su pellicola di Alberto Magnolfi, dei reperti futurubili di Andrea Moneta, delle sculture in cera di Giandiego Benvenuto, delle “Macchie” luminose sperimentate da Luca De Gaetani e Azzurra Casamassima.

Gli allestimenti, l’accoglienza al pubblico e la tutela degli spazi sono curati dal Prof. Alberto Magnolfi e gestiti dagli studenti del Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci” di Viareggio.

La mostra sarà visitabile anche venerdì 20 luglio dalle ore 21,30 alle 23,00