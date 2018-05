Centro ricreativo e iscrizioni alle scuole: ecco le scadenze e le info utili del Comune di Viareggio

VIAREGGIO – L’amministrazione comunale ha organizzato, durante i mesi di luglio ed agosto, il servizio “Centro Ricreativo Estivo 2018” rivolto ai bambini e alle bambine frequentanti le scuole dell’infanzia e i nidi del territorio i cui genitori sono impegnati in attività lavorativa nei mesi estivi.

Scuole d’infanzia (3-6 anni): l’attività è prevista da giovedì 5 luglio a giovedì 30 agosto, dal lunedì al venerdì con orario 7.45-13.15 (ingresso:7.45-9.00/uscita:12.00-13.15), presso una Scuola dell’Infanzia Comunale della zona- centro della città (Scuola “G. Del Chiaro” o Scuola “Il Melograno”). Per adesso, in tutto, sono 67 le famiglie interessate al servizio.

Nidi (0-3): Sono state raccolte le preiscrizioni e hanno manifestato l’interesse circa 176 famiglie. I centri saranno aperti nei plessi dei nidi Baloo e Grillo Parlante (zona Varignano), con l’apertura di un nido a tempo lungo e uno a tempo corto.

Dal 21 maggio al 1 giugno 2018, saranno aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2018-19 ai servizi educativi 0-3 anni comunali.

I servizi educativi per la prima infanzia (bambini di età compresa fra 3 e 36 mesi) che il Comune di Viareggio offre alle famiglie e ai bambini, si articolano e diversificano in due tipologie:

– il nido d’infanzia, un contesto educativo dove il bambino ha l’opportunità di vivere un’esperienza, al di fuori dell’ambiente familiare, ricca e complessa, che prevede situazioni di cura (le routine di pranzo, cambio, sonno), di gioco e di socializzazione.

– Il centro per bambini e famiglie, dove è prevista la frequenza dei bambini accompagnati da un adulto familiare di riferimento ed in cui grandi e piccoli sono coinvolti in attività e laboratori, esperienze di socializzazione e di relazione che diventano opportunità di crescita e di apprendimento per tutti.

Le famiglie della città hanno quindi la possibilità di scegliere, in base alle proprie esigenze, non solo servizi che permettano una conciliazione tra vita lavorativa e familiare, ma anche strutture che promuovano opportunità di incontro e scambio ed occasioni di formazione rispetto alla propria esperienza genitoriale.

I servizi per cui è possibile presentare domanda sono:

Nidi d’infanzia a Tempo Lungo (dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno – dal lunedì al venerdì 7.30-16.00):

Arcobaleno “A. D’Arliano”: Q. re Darsena, Via Virgilio, 29

Baloo: Q. re Varignano, Via Primavera, 5

Il Grillo Parlante: Q. re Varignano, Via Primavera, 3

La Coccinella: Torre del Lago, Via Verdi, 16

Snoopy: Q. Marco Polo Via, Pistoia, 66

Puettino: Zona Centro Polo, Via Aurelia Nord, 304/A

Nidi d’infanzia a Tempo Corto

(dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno – dal lunedì al venerdì 8.00-14.00):

Ninnipan: Q. re Darsena, Via Virgilio, 29

Oltrelagiocheria: Zona Centro Polo, Via Repaci, 1

Ilulo: Q. re Darsena, Via Virgilio, 27

Centro per bambini e famiglie “Volo di favola”, Da ottobre a maggio in orario pomeridiano.

La modulistica per le nuove iscrizioni è reperibile presso i seguenti uffici:

• Settore Scuola, Via Repaci 3, Viareggio

• U.R.P. (Ufficio Relazione Pubblico) c/o Palazzo Comunale Piazza Nieri e Paolini, Viareggio

• Sito rete civica: www.comune.viareggio.lu.it

• Circoscrizione n°1 Torre del Lago, V.le Marconi 225, Torre del Lago

Le domande di nuova iscrizione, compilate sull’apposito modulo, devono essere presentate presso il Settore Scuola–via L. Repaci, 3 Viareggio nei giorni:

– lunedì/mercoledì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.15 alle 17.30

– venerdì dalle 9 alle 12.30.

Il 1 giugno, ultimo giorno di iscrizione, le domande saranno accettate fino alle 12 dall’Ufficio Segreteria del Settore Scuola.

Solo per il nido d’infanzia “La Coccinella”, le domande di nuova iscrizione possono essere presentate anche presso l’ufficio segreteria circoscrizione n°1 viale Marconi, 225 – Torre del Lago

nei giorni lunedì/martedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle 9 alle 12.30 e il lunedì dalle 15.15 alle 17.

GIORNATA SCUOLE APERTE:

Lunedì 28 maggio tutte le famiglie della città sono invitate ad un pomeriggio itinerante per conoscere i servizi alla prima infanzia del Comune di Viareggio

In particolare:

Nidi d’infanzia Arcobaleno, Ninnipan, Ilulo (Darsena) aperti dalle 16 alle 17,30

Nidi d’infanzia La Coccinella, Il Grillo Parlante, Baloo Centro per bambini e famiglie Volo di Favola (Torre del Lago e Varignano), dalle 17 alle 18,30

Nidi d’infanzia Snoopy, Puettino, Oltrelagiocheria (Marco Polo) dalle 18 alle 19,30