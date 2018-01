LUCCA – Si comunica che il servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni italiani) al Centro per l’Impiego di Lucca, in Via Vecchia Pesciatina angolo Via Lucarelli, S. Vito (LU) per i mesi da gennaio a marzo, è previsto nei seguenti giorni:

Gennaio – Mercoledì 17 e Mercoledì 24

Febbraio – Mercoledì 14 e Mercoledì 28

Marzo – Mercoledì 14 e Mercoledì 28

Con orario: dalle ore 9 alle ore 13