Centro Minibasket: una cena per festeggiare la fine dell’anno agonistico

LUCCA – Come da tradizione, a fine anno sportivo, i soci i dirigenti, i ragazzi della prima squadra e gli sponsor del Centro Mini Basket Lucca si sono ritrovati nella splendida cornice di Villa Elisabeth, dove l’amico ed anche sponsor Stefano Buralli li ha accolti, allietando la serata con i sui speciali manicaretti.

È stata l’occasione per riunire intorno ad un tavolo tutte le componenti del Cmb che hanno dato, ognuno per il proprio ruolo un contributo essenziale allo svolgimento dell’anno sportivo appena conclusosi.

Tra gli ospiti l’Assessore regionale Remaschi e il Sindaco Alessandro Tambellini che ha voluto esprimere i suoi complimenti al Cmb “ bisogna essere orgogliosi di una società che a Lucca ha oltre 400 ragazzi a cui insegna lo sport, l’impegno il sacrificio, lo sport che è anche sinonimo di salute “ ha poi ringraziato il main sponsor Geonova e attraverso lui, tutti gli altri sostenitori, stigmatizzando l’importante ruolo degli imprenditori lucchesi nel promuovere lo sport, riversando sul proprio territorio una piccola parte dei loro utili.

Ha concluso rivolgendosi ai ragazzi della prima squadra, facendogli i complimenti per la bellissima stagione fatta, augurandogli maggiori successi e ringraziandoli perché è anche attraverso il loro impegno e i loro successi che Lucca può crescere, questo in sintesi quanto espresso dal Sindaco Tambellini

In serata sono giunti anche i complimenti per il lavoro svolto e i migliori auguri per le sfide future anche dal Presidente della Provincia Luca Menesini, bloccato da un impegno in serata ed impossibilitato a partecipare alla cena.

Fisicamente al centro della veranda c’era tutta la prima squadra e non potevano essere in posizione migliore, visto che alla fine, i veri festeggiati erano i ragazzi della Serie C Gold e il loro coach, Giuseppe Piazza con il suo assistente Puschi, gli artefici di un campionato condotto sempre al vertice, dove per un niente è mancata solo la promozione in Serie B.

La serata è andata avanti fino a tarda sera in un clima davvero sereno e conviviale mentre su uno schermo scorrevano un po’ di immagini che in poche sliders e qualche minuto di filmato riassumevano il gran lavoro fatto dal Cmb nella stagione 2017/2018