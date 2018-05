Centro Minibasket Lucca: soddisfazione per le convocazioni nazionali

LUCCA – I ragazzi del Cmb si distinguono ancora una volta, sempre più spesso li troviamo come protagonisti a livello nazionale nel mondo del basket.

Il primo, Lorenzo Bosi, anno 2005 e attualmente alle dipendenze di coach Luca Merciadri, gioca nell’U13 Rossa, Targata Cmb,

Bosi è stato da poco convocato a Tirrenia per le selezioni maschile, selezione che ha ampiamente superato meritandosi ancora una chance.

E’ di questi giorni infatti la nuova convocazione per il giovane atleta del Cmb, questa volta il luogo del ritrovo è al Palasport di Ponte a Elsa in provincia di Firenze per mercoledi 23 Maggio, un nuovo step da superare, a seguire i ragazzi sarà il gruppo di allenatori e dirigenti del precedente raduno, il Presidente C.R. Toscana Simone Cardullo, il referente per le attività regionali, Massimo Faraoni, coach Davide Pantaleo e Gabriele Martelloni.

Ma le convocazioni per il Cmb non finiscono qui, questa volta parliamo delle finali nazionali che si svolgeranno a Campobasso tra il 22 e il 26 Maggio tra le rappresentative dei vari Cus italiani, per chi ancora non lo sapesse, Cus è l’acronimo di Centro Universitario Sportivo, italiano, ovviamente.

A far parte della squadra che rappresenterà il polo universitario di Pisa ( Cus Pisa ) che si giocherà il titolo nazionale tra le varie università è stato convocato Jacopo Pierini, reduce da una brillantissima stagione con la Geonova in C Gold