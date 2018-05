Centro Minibasket Lucca: grande risultato per la 18 Eccellenza di Piazza

LUCCA – La stagione dell’U18 Eccellenza di Piazza finisce a Bardalone, luogo deputato dalla federazione per disputare le Final Four della Coppa Toscana e si conclude con un grande risultato, la conquista del secondo gradino del podio.

Un piccolo numero di ragazzi partiti a settembre scorso, tra mille difficoltà e alcune assenze che però sotto le mani esperte e gli insegnamenti del coach Giuseppe Piazza ha saputo risalire piano piano la china, andando in finale di stagione a disputare le Final Four della Coppa Toscana.

Martedi 22 si sono disputate le semifinali, l’avversario del Cmb era la Rosina Impianti di Arezzo, partita che i nostri ragazzi hanno portato a casa per 69/58 conquistando di diritto il posto per giocarsi la finale per il primo e secondo posto.

Nell’altro girone si incontravano il Valdicornia Basket e l’Hotel Marinetta di Cecina, tra le due compagini l’ha spuntata il Valdicornia, una vera “bestia nera” per il Cmb, quattro partite tra regular season e seconda fase e tutte quante perse, un paio con margini da paura.

Il giorno seguente mercoledi 23 alle 17:30 la palla vola in aria ed inizia la finale, i ragazzi di Piazza fanno il possibile e l’impossibile, ma il divario è davvero grande, alla fine sul tabellone ci sono 80 punti per il Valdicornia e 35 per il Cmb.

Quando si perde una finale un po’ di amaro in bocca rimane sempre, Piazza lo sa bene, visto com’è finita la stagione anche per la prima squadra, ma essere arrivati secondi dietro al Valdicornia dopo una difficile stagione, deve essere visto e recepito come uno strepitoso successo, un premio al lavoro del coach e dei ragazzi.