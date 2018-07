Centro Minibasket Lucca: già pronto l’assetto tecnico per il prossimo campionato

LUCCA – Pronto l’assetto tecnico per le squadre del Cmb, mentre gli atleti sono ormai impegnati a preparare le valige per le varie mete vacanziere, il Ds del Centro mini basket presenta l’assetto tecnico delle squadre che il prossimo campionato si presenteranno ai nastri di partenza.

Quest’anno saranno ben undici le squadre che verranno iscritte per il settore giovanile, oltre ovviamente alla prima squadra, parliamo di oltre 170 ragazzi che tra settembre e ottobre calcheranno i parquet di mezza Toscana con indosso i colori del Centro Minibasket Lucca.

Sarà una stagione impegnativa, l’asticella delle prestazioni e dell’impegno in palestra si è alzata, tre squadre parteciperanno ai campionati di Elite e dovranno vedersela con squadre belle toste, una invece farà una stagione ancora più impegnativa, la U15 di Vaiani disputerà infatti il campionato di eccellenza.

Ma non sarà semplice neanche per le altre squadre che militeranno nei campionati regionali, lo abbiamo visto nella scorsa stagione e in quelle precedenti, il livello generale si è alzato, tecnicamente, ma soprattutto nell’aspetto agonistico.

La prima squadra che milita in C Gold avrà come coach Giuseppe Piazza, secondo assistente Massimo Chiarello, terzo assistente Lorenzo Puschi e come preparatore fisico Claudio Giuntoli.

U 20 Regionale, alla cui guida c’è una coppia già sperimentata, un veterano del basket lucchese, Gianluca Orsi come primo allenatore e come assistente Emanuele Merola

U 18 Elite, affidata alle cure di coach Piazza coadiuvato nel lavoro dal fido Lorenzo Puschi

U 18 Regionale, per il secondo anno consecutivo a condurre la franchigia bianco/rossa ci sarà Francesco Pizzolante insieme ad Emanuele Merola come assistente

U16 Elite, affidata ad un lanciatissimo e promettente coach, Damiano Sodini, affiancato da Massimo Chiarello e Lorenzo Losco

U15 Eccellenza, la punta delle giovanili targate Cmb aveva bisogno di un coach molto esperto e capace di far crescere in modo omogeneo i ragazzi, per cui la scelta è caduta su Manrico Vaiani, assistito dal bravo Damiano Sodini

U15 Regionale, assegnata ad un duo già utilizzato con ottimi risultati in passato, come primo allenatore ci sarà Massimo Chiarello e come assistente Filippo Tardelli

U14 Elite, a capo di questi giovani atleti troviamo Manrico Vaiani e a fargli da assistente c’è Luca Merciadri

U14 Regionale, qui troviamo uno dei massime esperti di basket giovanile, Fabrizio Cappellini, ad aiutarlo ci sarà Filippo Tardelli

U14 Regionale, la terza squadra di giovanissimi del Cmb è stata data ad un giovane che in panchina sa bene il fatto suo, è passato dalla U18 Elite, alla U20 Regionale, sempre con ottimi risultati, sicuramente Alessandro Ricci saprà come formare i sui atleti, ad aiutarlo è stato chiamato Giacomo Landucci.

U13 Regionale, Giacomo Landucci sarà il primo coach, in questi anni ha fatto molta esperienza come secondo. affiancato ai migliori coach del Cmb, adesso è alla sua prima esperienza, sicuramente emozionato ma ve lo possiamo garantire, molto preparato, ad assisterlo Chiara Licheri, già istruttrice di minibasket sempre nel Cmb.

U13 esordienti, i più piccoli del gruppo andavano affidati a chi ha una buona sensibilità e feeling con i bambini per cui la scelta è stata quasi scontata, il primo allenatore sarà il bravissimo Luca Merciadri, assistito da altri due validi coach, Matteo Franchi e Maurizio Casini.