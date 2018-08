Centro Minibasket: Del Debbio al Mens Sana

LUCCA – Dal Minibasket alla C Gold, transitando per le giovanili sempre all’interno della società Centro Minibasket lucca, con la quale ha conquistato le finali nazionali con la U18 Eccellenza, i passaggi dalla C Regionale alla C Silver e poi ancora la promozione in C Gold, allenato e seguito sempre dai migliori allenatori e preparatori, facendolo crescere molto, tanto da entrare nel mirino della nazionale italiana per i 3vs3 e di diverse società nazionali di basket.

Andrea ci lascia per entrare a far parte della famiglia Men Sana, un prestito di un anno che permetterà a Del Debbio di fare una nuova ed interessante esperienza, in un ambiente decisamente stimolante e con un passato molto importante.

Vogliamo davvero ringraziare Andrea per quanto ha fatto per il Centro Minibasket, sia sul campo che fuori, augurargli le più belle cose e che possa continuare ad esprimersi al meglio come ha sempre fatto con noi.