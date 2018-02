Centodieci nuovi tigli e potatura per altri 140: si riqualifica via Roma a Camaiore

CAMAIORE – Inizieranno mercoledì (7 febbraio) i lavori di riqualificazione delle alberatura di via Roma che prevedono la sostituzione di centodieci tigli e la potatura di circa centoquaranta. La questione è stata affrontata monitorando nel tempo la condizione delle piante attraverso una classificazione che ne valutasse le possibilità di recupero. Nonostante tutti gli sforzi oltre cento tigli presentano una situazione ormai compromessa a causa di tecniche potature non corrette, effettuate nei decenni passati. Si sono cercate soluzioni alternative, coinvolgendo sin dal principio di questo percorso la Soprintendenza e le associazioni ambientaliste e di difesa del paesaggio, ma il taglio e la sostituzione con piante più giovani e in salute è divenuta una misura non più rinviabile.

Il cantiere si muoverà in tre distinti tronconi al fine di mantenere continuamente percorribile parte della viabilità. Si procederà quindi dall’intersezione con la SP1 Francigena fino a via di Rosi, da via di Rosi a via del Mattatoio e da via del Mattatoio fino a piazza Romboni.

Le prime due fasi di lavorazione (potatura e taglio) prevedono la chiusura del transito veicolare e pedonale (eccezion fatta per residenti, attività commerciali, mezzi di servizio e soccorso) dalle ore 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.

Le lavorazioni potranno subire ritardi a causa delle condizioni meteo, ma si stimano:

– 1a fase: cinque giorni lavorativi per il tratto “intersezione con la SP1 Francigena fino a via di Rosi”, sette giorni lavorativi “da via di Rosi a via del Mattatoio” e quattro giorni lavorativi “da via del Mattatoio fino a piazza Romboni”;

– 2a fase: cinque giorni lavorativi per il tratto “intersezione con la SP1 Francigena fino a via di Rosi”, sette giorni lavorativi “da via di Rosi a via del Mattatoio” e quattro giorni lavorativi “da via del Mattatoio fino a piazza Romboni”.

La terza e quarta fase prevedono il carotaggio delle ciocche e la ripiantumazione dei nuovi tigli. In questo caso verranno istituiti brevi tratti di senso unico alternato in corrispondenza con l’avanzamento dei lavori. La conclusione dei lavori è stimata intorno alla metà del mese di aprile.