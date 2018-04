Cento relatori, 20 convegni, decine di temi: ecco il Festival del Volontariato ‘scomodo’

LUCCA – Chi porta la cura nelle frontiere più dimenticate del Paese? Lo racconterà il Festival Italiano del Volontariato dall’11 al 13 maggio. L’evento di riferimento per il mondo della solidarietà in Italia torna a Lucca e arriva alla sua ottava edizione, scendendo per la prima volta in piazza, nella centrale Piazza Napoleone con una tensosteuttura attarezzata, dopo aver coinvolto dal 2011 110.000 persone e centinaia di associazioni nei convegni e nelle iniziative di animazione. E’ un programma inedito quello che l’evento organizzato dal Centro Nazionale per il Volontariato e dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione propone, un programma che presenterà dati, analisi e risposte alle questioni più urgenti per il mondo del terzo settore e per il Paese.

“Il Festival 2018 -afferma il presidente del Cnv Edoardo Patriarca- racconterà ciò che il Paese rischia di rimuovere nel dibattito pubblico e mediatico: i temi più ‘scandalosi’, quelli più dimenticati e soprattutto la risposta che il volontariato e il terzo settore capace ancora di stare sulla frontiera fornisce alle questioni più urgenti. E lo farà con la collaborazione e l’alleanza con le più importanti associazioni nazionali. Come sempre sarà il volontariato il vero protagonista del Festival”.

Al via l’11 maggio con l’evento di apertura “Fino all’ultima vita”, ospite Don Virginio Colmegna della Casa della Carità di Milano che parlerà della cura delle frontiere dimenticate nel nostro Paese. Sempre al mattino dell’11 maggio il Festival ospiterà il lancio delle iscrizioni alla campagna nazionale per il Giorno del Dono con l’evento “Donarsi per ritrovarsi” organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano della Donazione (IID). Nel pomeriggio spazio ad un dibattito inedito sulla riforma del terzo settore “Dentro o fuori?” e ad un convegno dal titolo “Uno e molti – Il volontariato individuale come impegno sociale”. Grande attesa sempre al pomeriggio di venerdì 11 maggio per il “Processo alle Ong” con ospiti i rappresentanti di alcune delle più importanti ong italiane: un processo alle Ong per condividere idee e strategie per rilanciare un’idea di solidarietà a rischio estinzione.

La seconda giornata, sabato 12 maggio, sarà dedicata al tema della ricomposizione del tessuto sociale, iniziando con il convegno “Nessuno escluso” sui temi dell’inclusione sociale; una mattinata dedicata anche al tema del giornalismo costruttivo e altri eventi dedicati all’housing sociale. Il pomeriggio convegni sui temi della protezione civile con il nuovo ruolo del volontariato nella riforma e un focus sul sistema toscano. Spazio anche al tema della montagnaterapia in collaborazione con il Club Alpino Italiano.

L’intera giornata di domenica sarà dedicata al mondo dello sport con la celebrazione dei 50 anni di Special Olympics: ospiti gli atleti paralimpici Andrea Lanfri, Sara Morganti e Stefano Gori.

Cento i relatori che animeranno i 20 convegni in programma. Tra gli ospiti l’Autorità garante per l’Infanzia e l’adolescenza Filomena Albano, il direttore del Censis Giulio De Rita, la statistica sociale Linda Laura Sabbadini, il consulente della Presidenza del Consiglio dei Ministri Fabrizio Curcio. Fra gli altri Irene Ciambezi dell’associazione Papa Giovanni XXIII, Pasquale Calemme della Fondazione di Comunità San Gennaro, Dianora Poletti dell’Università di Pisa, Paolo Venturi, direttore di Aiccon, Luigi Bobba, Sottosegretario al Lavoro e alle Politiche Sociali, Claudia Fiaschi, portavoce del Forum Nazionale del Terzo Settore, Stefano Tabò, presidente di CSVnet, Raffaela Milano di Save The Children, Lorenzo Bandera di Secondowelfare, Rita Cutini della Comunità di Sant’Egidio, Ilaria Sotis giornalista di Rai Radio 1, Silvia Stilli portavoce di AOI, Andres Dahalbek consulente Ricerca e Policy per ONG, Elisa Bacciotti di Oxfam Italia, Gabriele Eminente direttore Generale Medici Senza Frontiere, Vittorio Di Trapani Giornalista Rai e Segretario Usigrai, Elisabetta Soglio Caporedattrice Corriere della Sera e Responsabile Corriere Buone Notizie, le parlamentari Raffaella Mariani e Chiara Braga Deputata, Fabrizio Pregliasco Presidente Anpas e Sergio Achille, presidente Assodima.

Il titolo del Festival del Volontariato 2018 è “Mettiamoci scomodi” (l’hashtag per i social #scomodi, insieme a #fdv2018). Info e programma sul sito festivalvolontariato.it.